Про це повідомила тренерка Анастасія Мещаненкова в Instagram.

Місто Маріуполь в облозі вже декілька тижнів. Російські війська намагаються зламати опір українських захисників, навмисно та цілеспрямовано знищуючи місто.

Стало відомо, що у Маріуполі через обстріли російської армії загинула гімнастка 2011 року народження Катерина Дяченко.

“У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени і дарувати посмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злодіяння, знайдеться місце у пеклі. І як можна швидше”, – написала Мещаненкова.

 