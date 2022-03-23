Про це повідомила тренерка Анастасія Мещаненкова в Instagram.
Місто Маріуполь в облозі вже декілька тижнів. Російські війська намагаються зламати опір українських захисників, навмисно та цілеспрямовано знищуючи місто.
Стало відомо, що у Маріуполі через обстріли російської армії загинула гімнастка 2011 року народження Катерина Дяченко.
“У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени і дарувати посмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злодіяння, знайдеться місце у пеклі. І як можна швидше”, – написала Мещаненкова.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- У соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.