Про це повідомила тренерка Анастасія Мещаненкова в Instagram.

Місто Маріуполь в облозі вже декілька тижнів. Російські війська намагаються зламати опір українських захисників, навмисно та цілеспрямовано знищуючи місто.

Стало відомо, що у Маріуполі через обстріли російської армії загинула гімнастка 2011 року народження Катерина Дяченко.