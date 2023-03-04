Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Північ” у Facebook.
Згідно з даними ОК “Північ” протягом 4 березня:
- З 12:50 до 13:30 зафіксовано 8 влучань в районі населеного пункту Нововасилівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
- З 12:35 до 12:50 зафіксовано 4 влучання в районі населеного пункту Янжулівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
- З 17:07 до 17:45 зафіксовано 15 влучань в районі населеного пункту Студенок, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
Як додали в командуванні, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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