Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Північ” у Facebook.

Згідно з даними ОК “Північ” протягом 4 березня:

З 12:50 до 13:30 зафіксовано 8 влучань в районі населеного пункту Нововасилівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

З 12:35 до 12:50 зафіксовано 4 влучання в районі населеного пункту Янжулівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

З 17:07 до 17:45 зафіксовано 15 влучань в районі населеного пункту Студенок, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

Як додали в командуванні, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.