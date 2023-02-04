Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з раком: За даними ВООЗ, існує понад 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно помирають мільйони людей.

Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.

У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки.

У понад 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • США (штати Каліфорнія і Міссурі) – День Рози Паркс
  • Шрі-Ланка – День Незалежності

Цього дня у світі:

  • 960 — на престол зійшов Чжао Куан’їнь, перший імператор китайської династії Сун.
  • 1690 — собор Російської православної церкви наклав анафему “хлібопоклонницькій єресі” й на релігійні твори українських авторів Петра Могили, Кирила Ставровецького, Іоаникія Галятовського, Лазара Барановича, Антіна Радивиловського, Єпіфанія Славинецького.
  • 1703 — в Едо 47 самураїв-ронінів вчинили сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена.
  • 1708 — перше виконання кантати Йоганна Себастьяна Баха Gott ist mein König (BWV 71), що була надрукована першою і єдиною за життя композитора.
  • 1789 — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки — ним став Джордж Вашингтон.
  • 1793 — Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
  • 1859 — Костянтин Тішендорф виявив у монастирі святої Катерини Синайський кодекс.
  • 1906 — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
  • 1941 — запатентований тефлон.
  • 1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем’єра “Доброї людини з Сезуана” Бертольда Брехта.
  • 1944 — в Парижі відбулася прем’єра “Антігони” Жана Ануя.
  • 1945 — у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
  • 1948 — британська колонія Цейлон отримала незалежність у Співдружності націй.
  • 1961 — з Анголи почалася колоніальна війна Португалії проти африканських національно-визвольних рухів.
  • 1969 — Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини.
  • 1970 — засноване місто Прип’ять.
  • 1971 — оголошено про банкрутство британської компанії “Роллс-Ройс”.
  • 1974 — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
  • 1992 — Уго Чавес вчинив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999).
  • 1998 — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.
  • 2004 — почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
  • 2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України.
  • 2021 — у Запоріжжі сталася пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо осіб, а ще двоє постраждали.

Яке сьогодні церковне свято:

4 лютого у православному календарі — день пам’яті святого апостола Тимофія. Він був апостолом від 70-ти та учнем апостола Павла. Також став першим єпископом на Ефесі. Тимофія вважають одним із найвідданіших та найвірніших послідовників, тому що він, попри свій молодий вік, всі доручення свої, як апостола, виконував з особливою ревністю.

Прикмети:

  • Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління
  • Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання
  • Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде

Традиції:

  • За народними повір’ями, 4 лютого заборонено підмітати – можна “вимести” щастя
  • З дому не можна виходити з непокритою головою, інакше нечиста сила пробереться в ваш розум
  • Основною народною традицією дня було катання з гірок: Дівчата на санях котилися вниз наввипередки. Та, що першою виявиться внизу, швидше за все, збере багатий урожай льону

Іменини цього дня святкують:

Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.