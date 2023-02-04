4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з раком. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого апостола Тимофія.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з раком: За даними ВООЗ, існує понад 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно помирають мільйони людей.

Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.

У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.

Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки.

У понад 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США (штати Каліфорнія і Міссурі) – День Рози Паркс

Шрі-Ланка – День Незалежності

Цього дня у світі:

960 — на престол зійшов Чжао Куан’їнь, перший імператор китайської династії Сун.

1690 — собор Російської православної церкви наклав анафему “хлібопоклонницькій єресі” й на релігійні твори українських авторів Петра Могили, Кирила Ставровецького, Іоаникія Галятовського, Лазара Барановича, Антіна Радивиловського, Єпіфанія Славинецького.

1703 — в Едо 47 самураїв-ронінів вчинили сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена.

1708 — перше виконання кантати Йоганна Себастьяна Баха Gott ist mein König (BWV 71), що була надрукована першою і єдиною за життя композитора.

1789 — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки — ним став Джордж Вашингтон.

1793 — Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.

1859 — Костянтин Тішендорф виявив у монастирі святої Катерини Синайський кодекс.

1906 — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1941 — запатентований тефлон.

1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем’єра “Доброї людини з Сезуана” Бертольда Брехта.

1944 — в Парижі відбулася прем’єра “Антігони” Жана Ануя.

1945 — у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1948 — британська колонія Цейлон отримала незалежність у Співдружності націй.

1961 — з Анголи почалася колоніальна війна Португалії проти африканських національно-визвольних рухів.

1969 — Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини.

1970 — засноване місто Прип’ять.

1971 — оголошено про банкрутство британської компанії “Роллс-Ройс”.

1974 — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.

1992 — Уго Чавес вчинив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999).

1998 — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.

2004 — почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України.

2021 — у Запоріжжі сталася пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо осіб, а ще двоє постраждали.

Яке сьогодні церковне свято:

4 лютого у православному календарі — день пам’яті святого апостола Тимофія. Він був апостолом від 70-ти та учнем апостола Павла. Також став першим єпископом на Ефесі. Тимофія вважають одним із найвідданіших та найвірніших послідовників, тому що він, попри свій молодий вік, всі доручення свої, як апостола, виконував з особливою ревністю.

Прикмети:

Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління

Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання

Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде

Традиції:

За народними повір’ями, 4 лютого заборонено підмітати – можна “вимести” щастя

З дому не можна виходити з непокритою головою, інакше нечиста сила пробереться в ваш розум

Основною народною традицією дня було катання з гірок: Дівчата на санях котилися вниз наввипередки. Та, що першою виявиться внизу, швидше за все, збере багатий урожай льону

Іменини цього дня святкують:

Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.