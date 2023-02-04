Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби з раком: За даними ВООЗ, існує понад 100 видів раку і хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла. Від раку щорічно помирають мільйони людей.
Понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки.
У всьому світі найбільша кількість чоловіків вмирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки та стравоходу.
Найбільша кількість жінок помирає від таких п’яти видів раку (в порядку убування): грудей, легенів, шлунку, прямої та ободової кишки і шийки матки.
У понад 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином завдяки утриманню від вживання тютюну, здоровому харчуванню, фізичній активності і помірному вживанню алкоголю.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- США (штати Каліфорнія і Міссурі) – День Рози Паркс
- Шрі-Ланка – День Незалежності
Цього дня у світі:
- 960 — на престол зійшов Чжао Куан’їнь, перший імператор китайської династії Сун.
- 1690 — собор Російської православної церкви наклав анафему “хлібопоклонницькій єресі” й на релігійні твори українських авторів Петра Могили, Кирила Ставровецького, Іоаникія Галятовського, Лазара Барановича, Антіна Радивиловського, Єпіфанія Славинецького.
- 1703 — в Едо 47 самураїв-ронінів вчинили сепуку після сповненої ними помсти за смерть свого сюзерена.
- 1708 — перше виконання кантати Йоганна Себастьяна Баха Gott ist mein König (BWV 71), що була надрукована першою і єдиною за життя композитора.
- 1789 — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки — ним став Джордж Вашингтон.
- 1793 — Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
- 1859 — Костянтин Тішендорф виявив у монастирі святої Катерини Синайський кодекс.
- 1906 — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
- 1941 — запатентований тефлон.
- 1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем’єра “Доброї людини з Сезуана” Бертольда Брехта.
- 1944 — в Парижі відбулася прем’єра “Антігони” Жана Ануя.
- 1945 — у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція — дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
- 1948 — британська колонія Цейлон отримала незалежність у Співдружності націй.
- 1961 — з Анголи почалася колоніальна війна Португалії проти африканських національно-визвольних рухів.
- 1969 — Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини.
- 1970 — засноване місто Прип’ять.
- 1971 — оголошено про банкрутство британської компанії “Роллс-Ройс”.
- 1974 — після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
- 1992 — Уго Чавес вчинив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999).
- 1998 — в обличчя Біла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.
- 2004 — почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
- 2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України.
- 2021 — у Запоріжжі сталася пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо осіб, а ще двоє постраждали.
Яке сьогодні церковне свято:
4 лютого у православному календарі — день пам’яті святого апостола Тимофія. Він був апостолом від 70-ти та учнем апостола Павла. Також став першим єпископом на Ефесі. Тимофія вважають одним із найвідданіших та найвірніших послідовників, тому що він, попри свій молодий вік, всі доручення свої, як апостола, виконував з особливою ревністю.
Прикмети:
- Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління
- Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання
- Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде
Традиції:
- За народними повір’ями, 4 лютого заборонено підмітати – можна “вимести” щастя
- З дому не можна виходити з непокритою головою, інакше нечиста сила пробереться в ваш розум
- Основною народною традицією дня було катання з гірок: Дівчата на санях котилися вниз наввипередки. Та, що першою виявиться внизу, швидше за все, збере багатий урожай льону
Іменини цього дня святкують:
Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл.
- За даними синоптиків у суботу, 4 лютого, по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями – з дощем.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 3 лютого.