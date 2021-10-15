Про це за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.
Через поширення коронавірусної хвороби урядова комісія ухвалила рішення встановити “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.
З 18 жовтня в цих регіонах діятимуть карантинні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Які обмеження діятимуть?
Відтак на території цих областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної безпеки, а саме:
- забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;
- забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Водночас чинні обмеження “червоного” рівня не застосовуватимуться за умови наявності “зеленого” COVID-сертифіката у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів (зокрема). В такому разі робота кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів дозволено.
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Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня уряд установив “червоний” рівень епідемічної безпеки в Херсонській області. Допоки це єдина область, що знаходиться в “червоній” зоні.