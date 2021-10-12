Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті”, – пояснив Ляшко.
Він додав, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.
Напередодні Уряд ухвалив рішення, згідно з яким міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені тільки пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації.
Які документи треба мати, щоб поїхати до іншого регіону?
За рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.
Водії, екіпаж та пасажири міжрегіональних рейсів повинні мати:
- або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для “жовтої” зони достатньо підтвердження отримання однієї дози щеплення);
- або міжнародний/внутрішній/ іноземний сертифікат, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (підходить будь-яка з дозволених ВООЗ), негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус або одужання від цієї хвороби, що підтверджений через “Дію”;
- або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не старше 72 години.
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Де діятимуть нові правила?
Нові правила стосуватимуться будь-яких перевезень між регіонами (регулярних та нерегулярних рейсів автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту).
Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті не впроваджуватимуть.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
- Напередодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.
- Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.