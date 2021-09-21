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Україна переходить у «жовту» зону з 23 вересня

З четверга, 23 вересня, в усіх регіонах України буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:30

Відповідне рішення у вівторок, 21 вересня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує пресслужба Кабміну.

Зазначається, що до засідання комісії долучилися також голови обласних державних адміністрацій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у “червоній” зоні, але за певних умов.

“Обмеження “жовтої” та “червоної” зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни”, – зазначив Прем’єр-міністр.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

  • встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 року “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
  • застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки;
  • головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

“Жовта” зона карантину: які обмеження діятимуть?

У “жовтій” зоні карантину запроваджується масковий режим у громадських місцях і дотримання 1,5 м дистанції.

Заборонено:

  • проведення масових заходів за участю більш ніж 1 людини на 4 м²;
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більш ніж 1 людина на 10 м²;
  • обмежень щодо часу роботи закладів немає.

Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти.

Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі (учасники) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР- чи експрес-тестування.

У МОЗ наголошують, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності у не менш як 80% працівників хоча б одного щеплення. Для верифікації безпечності працівників освіти знадобляться міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.

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Теги: адаптивний карантин, жовта зона, Кабмін

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