Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, 4 людини перебувають у критичному стані, а ще 4 громадян вважаються зниклими безвісти.
Також він зазначив щодо влучань у Дніпрі, Кременчуці та Київській області: “Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити”, — зазначив президент.
Також Зеленський повідомив, що за останні два тижні в бюджет України США перерахували 3 мільярдів доларів, що дозволить державі забезпечувати соціальні потреби громадян.
Зокрема, 15 липня він відзначив 242 українських військових державними нагородами.
- Нагадаємо, ввечері 15 липня 2022 року в Кременчуці та Дніпрі пролунали вибухи. В останньому, внаслідок влучання по підприємству та одній із вулиць, загинуло троє людей.
- 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста.
- За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, ввечері 15 липня в небі Білоцерківського району повітряними силами України збито ворожу ракету.