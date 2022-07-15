Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці 14 липня постраждало майже 200 осіб.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, 4 людини перебувають у критичному стані, а ще 4 громадян вважаються зниклими безвісти.

Також він зазначив щодо влучань у Дніпрі, Кременчуці та Київській області: “Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити”, — зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що за останні два тижні в бюджет України США перерахували 3 мільярдів доларів, що дозволить державі забезпечувати соціальні потреби громадян.

Зокрема, 15 липня він відзначив 242 українських військових державними нагородами.