Станом на 14 травня 2023 року 481 дитина загинула та понад 971 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1452 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 458, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 97, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 69, Луганській – 66.

13 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області загинула 15-річна дівчина. Двоє дітей віком 15 та 16 років отримали поранення.

Також 13 травня через обстріл с. Хатнє Харківської області травмовано 16-річного хлопця.