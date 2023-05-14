Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1452 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 458, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 97, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 69, Луганській – 66.

13 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області загинула 15-річна дівчина. Двоє дітей віком 15 та 16 років отримали поранення.

Також 13 травня через обстріл с. Хатнє Харківської області травмовано 16-річного хлопця.