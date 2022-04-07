5 канал позиватиметься до суду проти Концерну РРТ, якщо його мовлення не відповлять. Наразі мовнику так і не надали пояснень щодо того, чому його відключили.

Про це сповістив гендиректор 5 каналу Володимир Мжельський в інтерв’ю “Детектору Медіа”.

За словами Мжельського, указ президента про “обов’язкову трансляцію спільного марафону” не стосується 5 каналу, оскільки мовник позаторік змінив формат і більше не є інформаційним. Втім, на всі листи щодо закриття каналу “була або стіна нерозуміння, або небажання чути”. А офіційної відповіді від Державного концерну та інших установ не було.

“Якщо найближчими днями не відновлять мовлення, то будемо подавати заяви і в суд, і в Державне бюро розслідувань. Державний концерн не має права навіть під час війни без попередження і пояснень відключати мовлення незалежного телеканалу”, – заявив Володимир Мжельський.

Також він наголосив, що 5 канал все ж віддавав половину ефірного часу на трансляцію спільного марафону, та попри це мовник все одно відключений.