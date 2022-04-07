Про це сповістив гендиректор 5 каналу Володимир Мжельський в інтерв’ю “Детектору Медіа”.
За словами Мжельського, указ президента про “обов’язкову трансляцію спільного марафону” не стосується 5 каналу, оскільки мовник позаторік змінив формат і більше не є інформаційним. Втім, на всі листи щодо закриття каналу “була або стіна нерозуміння, або небажання чути”. А офіційної відповіді від Державного концерну та інших установ не було.
“Якщо найближчими днями не відновлять мовлення, то будемо подавати заяви і в суд, і в Державне бюро розслідувань. Державний концерн не має права навіть під час війни без попередження і пояснень відключати мовлення незалежного телеканалу”, – заявив Володимир Мжельський.
Також він наголосив, що 5 канал все ж віддавав половину ефірного часу на трансляцію спільного марафону, та попри це мовник все одно відключений.
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- Низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.