Згідно з новими дослідженнями, вчені припускають, що існує спосіб оновити, перезавантажити та підвищити продуктивність під час виконання складних когнітивних завдань.

Джерело: Healthnews

Дослідники з Сіднейського університету дослідили, чи відновлює увагу студентів університету п’ятихвилинна перерва.

Для проведення дослідження дослідники попросили 72 студентів австралійського університету виконати складний математичний тест за 20 хвилин.

Потім, під час тесту, одна група учнів взяла п’ятихвилинну перерву та нічого не робили під час неї. Друга група відпочила, переглядаючи п’ятихвилинне відео прогулянки на природі. Третя група не робила перерви.

Після того, як учасники пройшли тест, дослідники попросили їх заповнити опитування, щоб визначити, наскільки вони відволікалися від тесту.

Порівнюючи результати опитування студентів, дослідники виявили, що учасники першої групи повідомили про вищий рівень спрямованої уваги, ніж студенти, які не робили перерви.

Вони також виявили, що учні другої групи розв’язували більше завдань, ніж учні першої групи. Однак відмінності не були статистично значущими.

Завдяки цим результатам дослідницька група припускає, що проста п’ятихвилинна перерва може бути всім, що потрібно людині, щоб відновити сили та зосередитися під час виконання складних розумових завдань.

Проте автори дослідження стверджують, що краще уникати екранів комп’ютерів та інших пристроїв протягом цього п’ятихвилинного часу відпочинку.

“Якщо ви хочете, щоб ваша робота чи навчання були більш продуктивними, вам потрібно влаштувати прості п’ятихвилинні перерви, щоб нічого не робити. Вам потрібно зайнятися чимось іншим протягом п’яти хвилин. Відійдіть від комп’ютера чи пристрою, трохи подихайте або просто посидьте тихо, щоб мозок відпочив від завдання. Гортання соціальних мереж не вважається відпочинком – вам потрібно взяти перерву від пристроїв”, – говорить автор дослідження Пол Гінс.