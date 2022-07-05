Про це повідомляють #Букви.
8 років тому, 5 липня 2014 року, від проросійських сепаратистів так званої “ДНР” було звільнено два міста на Донеччині – Слов’янськ та Краматорськ.
О 13:00 бійці-розвідники 2-го батальйону Нацгвардії встановили над міськрадою Слов’янська український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.
У світі цього дня відзначають:
- Венесуела: Національне свято Боліварської Республіки Венесуела, День Незалежності (1811) та День національних збройних сил
- Кабо-Верде: Національне свято Республіки Кабо-Верде. День Незалежності (1975)
- Вірменія: День Конституції
- Чехія, Словаччина: День Кирила і Мефодія
- Алжир: День Незалежності
- Туркменістан: День працівників судових органів
- Канада: Національний день профілактики травматизму
- США: Національний день трудоголіка та Національний день пирога з яблучною начинкою
Цього дня в історії:
- 1054 рік — у сузір’ї Тільця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах
- 1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи
- 1841 рік — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство
- 1866 рік — Від холери помер Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі
- 1941 рік — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.
- 1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні
- 1985 рік — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см
Яке сьогодні церковне свято:
5 липня святкують день пам`яті мучеників Галактіона, його дружини Іліанії, їхнього сина Сатурніна, а також єпископа Самосатського Євсевія.
Прикмети:
- Вдень йде дощ – чекай доброго врожаю
- Занадто спекотна погода – в грудні чекайте сильних морозів
- Комарі літають роєм – на гарну погоду
Традиції:
- Цього дня не рекомендується ходити по магазинах
- Не варто починати важливі справи до вечора – вони не увінчаються успіхом
- Не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей
- Не можна здійснювати серйозні фінансові операції
- Не бажано вирушати у довгу дорогу
Іменини відзначають:
Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.