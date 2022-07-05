5 липня в Україні відзначають звільнення Краматорська та Слов'янська (Донецька область) від проросійських сепаратистів.

Про це повідомляють #Букви.

8 років тому, 5 липня 2014 року, від проросійських сепаратистів так званої “ДНР” було звільнено два міста на Донеччині – Слов’янськ та Краматорськ.

О 13:00 бійці-розвідники 2-го батальйону Нацгвардії встановили над міськрадою Слов’янська український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

У світі цього дня відзначають:

Венесуела: Національне свято Боліварської Республіки Венесуела, День Незалежності (1811) та День національних збройних сил

Кабо-Верде: Національне свято Республіки Кабо-Верде. День Незалежності (1975)

Вірменія: День Конституції

Чехія, Словаччина: День Кирила і Мефодія

Алжир: День Незалежності

Туркменістан: День працівників судових органів

Канада: Національний день профілактики травматизму

США: Національний день трудоголіка та Національний день пирога з яблучною начинкою

Цього дня в історії:

1054 рік — у сузір’ї Тільця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи

1841 рік — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство

1866 рік — Від холери помер Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі

1941 рік — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні

1985 рік — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см

Яке сьогодні церковне свято:

5 липня святкують день пам`яті мучеників Галактіона, його дружини Іліанії, їхнього сина Сатурніна, а також єпископа Самосатського Євсевія.

Прикмети:

Вдень йде дощ – чекай доброго врожаю

Занадто спекотна погода – в грудні чекайте сильних морозів

Комарі літають роєм – на гарну погоду

Традиції:

Цього дня не рекомендується ходити по магазинах

Не варто починати важливі справи до вечора – вони не увінчаються успіхом

Не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей

Не можна здійснювати серйозні фінансові операції

Не бажано вирушати у довгу дорогу

Іменини відзначають:

Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.