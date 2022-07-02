500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Це є найбільшим падінням статків мільярдерів з 1970 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Ілона Маска знизилися майже на 62 мільярди доларів. Натомість засновник інтернет-магазину Amazon.com Джефф Безос втратив приблизно 63 мільярди доларів. Капітал засновника компанії Meta Марка Цукерберга скоротився більш ніж вдвічі.

Це велика різниця у порівняні з попередніми двома роками, коли статки найбагатших зросли. Оскільки уряд та центральні банки запровадили заходи для стимулювання бізнесу після пандемії Covid-19. І таким чином підвищили вартість усього, від технологічних компаній до криптовалют.

У компанії Ілона Маска Tesla Inc. до червня спостерігався найгірший квартал в історії. Також прибутки значно впали й в Amazon.com Inc. Джеффа Безоса.

Проте все ці втрати є незначними. Адже Ілон Маск, як і раніше володіє найбільшими статками на планеті – 208,5 мільярда доларів. А Джефф Безос займає друге місце зі статками в 129,6 млрд доларів.

Відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg, найбагатша людина Франції Бернар Арно посідає третє місце зі статками у 128,7 мільярда доларів. За ним слідує Білл Гейтс – 114,8 мільярда доларів. Ці четверо чоловіків залишаються єдиними, чиї статки перевищують 100 мільярдів доларів.

Хоча ще на початку цього року таких людей у світі було 10, до них належав розробник Facebook Марк Цукерберг, який нині посідає 17 місце зі статками 60 млрд доларів.

Засновник криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао, який у січні дебютував у списку Bloomberg з 96 млрд доларів, на тлі потрясінь на ринку цифрових активів збіднів майже на 80 млрд доларів.

Проте мільярдери накопичили достатньо коштів та багатств за останні роки, тому вони не лише можуть витримати непрості економічні часи, але й продовжують шукати й укладати вигідні угоди.

Найгучніша угода належить Ілону Маску, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів.