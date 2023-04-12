Близько 55% українських переселенців планують повернутися з Польщі в Україну. Водночас 38% не планують повертатися взагалі.

Про це свідчить дослідження, яке провів аналітичний центр Gremi Personal.

Зазначається, що 38% українських біженців залишаться у Польщі, 7% планують переїхати із Польщі в іншу країну, а 55% повернуться в Україну. З них 82% українців, які планують повертатися, кажуть що приїдуть в Україну після перемоги. 8% сказали, що збираються додому вже цієї весни, 6% планують повернутися влітку, і 4% – восени.

В опитуванні взяли участь 1 270 українців, що знаходяться у Польщі після 24 лютого 2022 року. Дослідження проводилося протягом березня цього року.

Зазначається, що в жовтні 2022 року усього 17% респондентів відповіли, що не планують повертатися в Україну, 22,4% мали на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік та 25,6% планували повернутись, як тільки закінчиться війна.

Відтак кількість українців, які не планують повертатися додому, зросла удвічі за пів року. Це може свідчити про низку факторів. Декому вже нема куди повертатися. Здебільшого йдеться про людей зі Сходу та Півдня України.

Крім того, багато хто вже адаптувався у Польщі, влаштувався на роботу та віддав дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки із поляками й не хочуть розлучатися.

Також вплинуло відкриття українських бізнесів у Польщі. Починаючи з другої половини 2022 року, понад 10 тисяч українських компаній відкрилися у Польщі, які прагнуть винаймати на роботу українців.

В агенції пишуть, що більшість українців, що знаходяться у Польщі тривалий час, вивчають або вже вивчили польську мову, що також відкриває нові горизонти на ринку працевлаштування.