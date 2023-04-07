Україна запропонувала Польщі повністю зупинити вивезення зерна до країни, проте не транзит. Угоду щодо цього мають підписати наступного тижня.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на слова міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса.

За його словами, він побував на прикордонному переході у Дорогуську, аби поспілкуватися з українським колегою Миколою Сольським про проблему потрапляння українського зерна до Польщі.

“Українська сторона розуміє наші проблеми й погодилася на наші пропозиції дуже сильно переглянути питання імпорту зерна до Польщі, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника”, – сказав міністр сільського господарства.

“Українська сторона виступила з пропозицією різко обмежити, а поки що – повністю припинити надходження зерна до Польщі. Мова не йде про транзит. Він буде дуже жорстко контролюватися обома сторонами, щоб жодного зерна не залишилося в Польщі”, – додав він.

Роберт Телус подякував українській стороні за переговори та пропозиції.

“Швидше за все, в п’ятницю ми підпишемо документ, в якому буде зафіксовано те, про що ми сьогодні домовилися. Він буде виконуватися польською та українською сторонами для того, щоб розвантажити склади”, – заявив він.

За словами українського міністра, всі розуміють, хто винуватець цієї ситуації, але проблему мають розв’язати Україна та Польща: “Українська сторона утримається від експорту до нового сезону”, – додав він.

Крім того, він підтвердив, що наступного тижня відбудеться зустріч, де будуть підписані документи.

“Перед новим сезоном, до літа, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація в наших країнах і у світі, ми зустрінемося знову, щоб обговорити подальші спільні дії”, – заявив Сольський.

Водночас міністр Телус заявив, що до підписання угоди між Польщею та Україною всі продукти, які потраплятимуть до країни, перевірятимуться.