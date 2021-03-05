Більш ніж половина українців не довіряють президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” на початку березня.

Так, Володимиру Зеленському наразі довіряють 43% опитаних, а не довіряють – 55%.

Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 15% опитаних, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють лише 12% респондентів, не довіряють 32%, а не знають його – 54%.

Лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко довіряють 28% опитаних, не довіряють – 70%.

Лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку довіряють 25% респондентів, не довіряють – 73%.

Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.