Рейтинг президента України Володимира Зеленського знижується і зараз становить менше 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” на початку березня.

Так, якби президентські вибори проводилися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б 22,5% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором).

На кінець лютого рівень підтримки глави держави становив 23,1%. Відтак, рейтинг дещо знизився.

За п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз проголосували б 14,6% опитаних (серед тих, хто визначився). На кінець лютого було 14,4%.

За одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка готові віддати голоси 11,6% респондентів (у лютому було 11,3%).

За лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко проголосували б 11,3% опитаних (у лютому було 10,9%).

Ігоря Смешка зараз підтримали б 8,0% респондентів, Володимира Гройсмана – 6,6%, Олега Ляшка – 4,4%, Дмитра Разумкова – 4,2%, Арсенія Яценюка – 2,9%, Віталія Кличка – 1,7%, Олега Тягнибока – 1,5%.

Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.