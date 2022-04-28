Сьогодні 64-тя доба героїчного спротиву України повномасштабній російській агресії. У міністерстві оборони Великої Британії опублікували карту бойових дій в Україні станом на 28 квітня.

Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення РФ в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію від військової розвідки в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, загарбники здійснюють інтенсивні обстріли майже по всій лінії зіткнення. Найбільша активність спостерігається на Донецькому та Слобожанському напрямках.

Водночас ворог намагається забезпечити утримання резервів Збройних Сил України на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення на Схід.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову. Зусилля окупантів зосереджені на Ізюмському напрямку. Ворог намагається провести наступ у напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Андріївка – Велика Комишуваха.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують ведення активних дій на лінії зіткнення. На Лиманському напрямку, окупанти покращили тактичне положення та намагаються розвинути наступ на населений пункт Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. На Авдіївському напрямку, з метою захоплення Мар’їнки та Очеретиного, противник здійснює інтенсивні обстріли. На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ на напрямках Старомайорське – Велика Новосілка та Любимівка – Зелене Поле.

На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів. Окупанти використовують Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Унаслідок штурмових дій противник закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря.