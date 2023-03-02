67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти "не у віддаленому майбутньому".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

За даними соціологів, більшість українців — 67% — вважають, що РФ вже вичерпує свої ресурси, а для України разом із партнерами не у віддаленому майбутньому можливо здобути перемогу в повномасштабній війні.

Так вважає переважна більшість населення у всіх регіонах України, пише КМІС.

22% опитаних відповіли, що росіяни ще, ймовірно, мають значний запас ресурсів і що війна буде тривалою, виснажливою і з “туманним кінцем”. Водночас 11% не змогли визначитися з думкою.

Дослідження тривало 14-22 лютого та було проведено методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше.