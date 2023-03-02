Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
За даними соціологів, більшість українців — 67% — вважають, що РФ вже вичерпує свої ресурси, а для України разом із партнерами не у віддаленому майбутньому можливо здобути перемогу в повномасштабній війні.
Так вважає переважна більшість населення у всіх регіонах України, пише КМІС.
22% опитаних відповіли, що росіяни ще, ймовірно, мають значний запас ресурсів і що війна буде тривалою, виснажливою і з “туманним кінцем”. Водночас 11% не змогли визначитися з думкою.
Дослідження тривало 14-22 лютого та було проведено методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше.
- За рік повномасштабної російсько-української війни люди у Сполучених Штатах почали все менше підтримувати надання озброєння та фінансування Україні. Платники податків не задоволенні виходом їхніх грошей за кордон, а посадовці не відчувають необхідності в підтримці, не маючи загрози власній безпеці.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.