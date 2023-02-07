Про це йдеться в дослідженні Sicherheitsreport.
Учасникам опитування, проведеного в січні 2023 року, запропонували обрати зі списку з 14 країн, які становлять найбільшу загрозу миру, або назвати свої варіанти.
Жителі Німеччини сприймають Росію як державу, котра найбільше загрожує миру на планеті в найближчі роки. Під час опитування 82% респондентів заявили про це.
Натомість 60% опитаних вважають найнебезпечнішою країною Китай, Північну Корею визнали такою 52%.
Окрім цього, мешканців ФРН зараз найсильніше турбують інфляція та війна в Україні – понад 80 відсотків респондентів висловили стурбованість щодо цих питань. Також 57% занепокоєні можливою новою хвилею переселенців у Європі.
Більш ніж половина респондентів стурбована змінами клімату та проблемами у сфері енергопостачання.
Водночас ще два роки тому, відзначили у DW, результати опитування значно відрізнялися від нинішніх. Так, у 2021 році лише 32% опитаних назвали РФ серед найбільших загроз світопорядку, 46% – КНР і 58% – КНДР.
Також зауважимо, що підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжує підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що побоюється поширення війни за межі України, додавши, що зараз найвищий ризик ядерної війни за минуле десятиліття.
- ЗМІ, посилаючись на дані американських та інших західних офіційних осіб, зазначають, що кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000 осіб.
- США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.