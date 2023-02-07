На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою "небезпечною" країною вважають Китай.

Про це йдеться в дослідженні Sicherheitsreport.

Учасникам опитування, проведеного в січні 2023 року, запропонували обрати зі списку з 14 країн, які становлять найбільшу загрозу миру, або назвати свої варіанти.

Жителі Німеччини сприймають Росію як державу, котра найбільше загрожує миру на планеті в найближчі роки. Під час опитування 82% респондентів заявили про це.

Натомість 60% опитаних вважають найнебезпечнішою країною Китай, Північну Корею визнали такою 52%.

Окрім цього, мешканців ФРН зараз найсильніше турбують інфляція та війна в Україні – понад 80 відсотків респондентів висловили стурбованість щодо цих питань. Також 57% занепокоєні можливою новою хвилею переселенців у Європі.

Більш ніж половина респондентів стурбована змінами клімату та проблемами у сфері енергопостачання.

Водночас ще два роки тому, відзначили у DW, результати опитування значно відрізнялися від нинішніх. Так, у 2021 році лише 32% опитаних назвали РФ серед найбільших загроз світопорядку, 46% – КНР і 58% – КНДР.

Також зауважимо, що підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжує підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.