Близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби eupinions, опубліковані 16 лютого.

Згідно з опитуванням, 68% респондентів переконані, що російська агресія проти України є нападом на всю Європу. Утім, думка тих, хто вважає, що російська агресія стосується кожного особисто, оскільки Україна зараз захищає цінності, які сповідують усі члени ЄС, коливається.

Так, у ФРН та Італії це твердження підтримують 65% та 59% відповідно – це найменший показник, тоді як у Польщі цю думку поділяють рекордні 79% опитаних, серед іспанців таких – 78%.

Водночас 62% опитаних в Європі згодні із твердженням, що “українці борються і за нашу свободу та добробут”.

Відносно питання про мирні переговори, більшість (3/4) європейців вважають, що лише українці мають вирішувати, коли настане час їх розпочати.

Проте, є пункт, котрий відчутно поділив думки респондентів. В Євросоюзі 40% опитаних вважають санкції ефективними, стільки ж вважають їх неефективними.

Опитування проведено у грудні серед 13 300 громадян ЄС. За даними eupinions, він є репрезентативним для ЄС загалом, а також для семи країн: Бельгії, Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі.

Також зауважимо, що підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжують підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.