Про це свідчать результати опитування соціологічної служби eupinions, опубліковані 16 лютого.
Згідно з опитуванням, 68% респондентів переконані, що російська агресія проти України є нападом на всю Європу. Утім, думка тих, хто вважає, що російська агресія стосується кожного особисто, оскільки Україна зараз захищає цінності, які сповідують усі члени ЄС, коливається.
Так, у ФРН та Італії це твердження підтримують 65% та 59% відповідно – це найменший показник, тоді як у Польщі цю думку поділяють рекордні 79% опитаних, серед іспанців таких – 78%.
Водночас 62% опитаних в Європі згодні із твердженням, що “українці борються і за нашу свободу та добробут”.
Відносно питання про мирні переговори, більшість (3/4) європейців вважають, що лише українці мають вирішувати, коли настане час їх розпочати.
Проте, є пункт, котрий відчутно поділив думки респондентів. В Євросоюзі 40% опитаних вважають санкції ефективними, стільки ж вважають їх неефективними.
Опитування проведено у грудні серед 13 300 громадян ЄС. За даними eupinions, він є репрезентативним для ЄС загалом, а також для семи країн: Бельгії, Франції, Іспанії, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі.
Також зауважимо, що підтримка України серед американців залишається стабільно високою. Відповідно до опитування Gallup, 65% американців продовжують підтримувати зусилля щодо звільнення усіх українських територій.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що побоюється поширення війни за межі України, додавши, що зараз найвищий ризик ядерної війни за минуле десятиліття.
- ЗМІ, посилаючись на дані американських та інших західних офіційних осіб, зазначають, що кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000 осіб.
- США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава буде готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.