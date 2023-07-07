7 липня відзначають Всесвітній день шашлику. В Україні сьогодні День працівника природно-заповідної справи та Івана Купала. За церковним календарем цього дня Різдво Іоанна Предтечі.

Джерело: #Букви

Всесвітній день шашлику: відзначається щорічно у другу п’ятницю липня. Назва “шашлик” походить від кочових племен Азії, які так готували м’ясо. Насправді ж така страва з’явилася набагато раніше, адже ще первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на вогні. Перші ж історичні згадки про страву, яка схожа на сучасний шашлик, сягають античності.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День працівника природно-заповідної справи

Соломонові Острови – День Незалежності

Цього дня у світі:

1438 — французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.

1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1659 — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1664 — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького .

1709 — шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримав вогнестрільне поранення в ногу.

1881 — у “Журналі для дітей” (Рим) уперше надрукована казка “Піноккіо”.

1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня “That’s All Right (Mama)” прозвучала на УКХ-станції Мемфіса.

1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт “All You Need Is Love”.

1977 — США провели перше випробування “гуманної” зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.

1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.

1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим.

1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — поховали “короля попмузики” Майкла Джексона.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 7 липня Різдво Іоанна Предтечі, проповідника, який хрестив Ісуса Христа. Свято присвячене дню народження Івана Хрестителя, який є одним з найвідоміших та важливих святих в християнстві. Народився він за 6 місяців до Ісуса Христа. Відомо, що якось з’явився перед літньою парою архангел Гавриїл і передрік, що народиться у них пророк та праведник. Багато років Іоан прожив у пустелі, а в віці 30 років почав проповідувати.

Як тільки він побачив Ісуса Христа, то одразу зрозумів, що перед ним Син Божий. Пізніше саме він хрестив Спасителя в річці Йордан. За це він і отримав прізвисько Хреститель. Помер мученицькою смертю. Його стратили за наказом царської дочки.

Прикмети:

Зоряна ніч – буде багато грибів.

Гроза в Іванів день означає, що вродить мало горіхів і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса вранці — до великого урожаю огірків.

На Івана дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.

Стрекочуть цикади — до спекотного дня.

На вітру шумлять зарості верби — буде злива.

Скупатися у водоймі на Івана — означає, що можна позбутися всіх хвороб.

Посилився аромат польових квітів — скоро піде дощ.

Традиції:

Знахарі 7 липня ходили в ліс по трави і коріння, вірячи, що в цей час всі рослини мають дивовижну цілющу силу. Зібрати трави і коріння потрібно до сходу сонця, поки їх не обпалили сонячні промені.

В народі 7 липня святкували свято Івана Купала. Існувало чимало обрядів та традицій, які були пов’язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювала багаття і стрибала через вогнище: чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим.

Дівчата в свято 7 липня плели вінки і пускали по воді. Чий пропливе далі за інших – та перша вийде заміж. Також дівиці в цей день кидали свої вінки хлопцям, а ті намагалися зловити вінок коханої.

Іменини сьогодні святкують:

Іван, Антоній, Яків, Микита.