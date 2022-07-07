7 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1438 — французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.

1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1659 — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1664 — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького.

1881 — у “Журналі для дітей” (Рим) уперше надрукована казка “Піноккіо”.

1915 — в османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня “That’s All Right (Mama)” прозвучала на станції Мемфіса.

1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт “All You Need Is Love”.

1977 — США провели перше випробування “гуманної” зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими.

1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.

1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху.

1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — поховали “короля попмузики” Майкла Джексона.

У світі цього дня відзначають:

Україна: День працівника природно-заповідної справи.

Соломонові Острови Соломонові Острови: Національне свято Соломонових островів. День Незалежності.

День міста Теребовлі.

Яке сьогодні церковне свято:

7 липня відзначається свято Різдва Іоана Хрестителя.

Українці святкують Івана Купала.

Прикмети:

Злива обіцяє тривалу посуху. А потрапити під зливу для людини означає удачу в грошах.

Дощ у цей день означає, що пшениця погано вродить.

Погода сонячна й безхмарна – буде рясний врожай фруктів.

Грім з блискавкою – горіхи не вродять.

Веселка на Купала віщує велику удачу.

Традиції:

Палити багаття – як захист від нечистої сили та символ світла, сонця.

Перестрибнути через вогнище, щоб душа очистилась, і людина стала здоровішою.

Кинути в багаття сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.

Купатися в річках і озерах, вмитися росою і ходили босоніж по траві.

Обливати одне одного водою й ходити до лазні.

Заведено ворожити на багатті, вінку.

Іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іванна, Антон, Ян, Яків, Микита, Кирило та Мефодій.