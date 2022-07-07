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7 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Сьогодні, 7 липня 2022 року, українці відзначають одне з найдавніших слов'янських свят — Івана Купала. Також згідно з Указом Президента № 629/2009 від 18 серпня 2009 щорічно відзначається День працівника природно-заповідної справи.

Четвер, 7 липня 2022, 07:41
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Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

  • 1438 — французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.
  • 1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.
  • 1659 — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.
  • 1664 — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького.
  • 1881 — у “Журналі для дітей” (Рим) уперше надрукована казка “Піноккіо”.
  • 1915 — в османському місті Трабзон почався вірменський погром.
  • 1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
  • 1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня “That’s All Right (Mama)” прозвучала на станції Мемфіса.
  • 1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт “All You Need Is Love”.
  • 1977 — США провели перше випробування “гуманної” зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими.
  • 1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.
  • 1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху.
  • 1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.
  • 1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.
  • 2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.
  • 2009 — поховали “короля попмузики” Майкла Джексона.

У світі цього дня відзначають:

  • Україна: День працівника природно-заповідної справи.
  • Соломонові Острови Соломонові Острови: Національне свято Соломонових островів. День Незалежності.
  • День міста Теребовлі.

Яке сьогодні церковне свято:

  • 7 липня відзначається свято Різдва Іоана Хрестителя.
  • Українці святкують Івана Купала.

Прикмети:

Злива обіцяє тривалу посуху. А потрапити під зливу для людини означає удачу в грошах.

Дощ у цей день означає, що пшениця погано вродить.

Погода сонячна й безхмарна – буде рясний врожай фруктів.

Грім з блискавкою – горіхи не вродять.

Веселка на Купала віщує велику удачу.

Традиції:

  • Палити багаття – як захист від нечистої сили та символ світла, сонця.
  • Перестрибнути через вогнище, щоб душа очистилась, і людина стала здоровішою.
  • Кинути в багаття сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.
  • Купатися в річках і озерах, вмитися росою і ходили босоніж по траві.
  • Обливати одне одного водою й ходити до лазні.
  • Заведено ворожити на багатті, вінку.

Іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іванна, Антон, Ян, Яків, Микита, Кирило та Мефодій.

Теги: 7 липня, іменини, міжнародні свята, пам'ятні дати, прикмети, свята, традиції, яке сьогодні свято

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