7 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
- 1438 — французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.
- 1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.
- 1659 — об’єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.
- 1664 — початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького.
- 1881 — у “Журналі для дітей” (Рим) уперше надрукована казка “Піноккіо”.
- 1915 — в османському місті Трабзон почався вірменський погром.
- 1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
- 1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня “That’s All Right (Mama)” прозвучала на станції Мемфіса.
- 1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт “All You Need Is Love”.
- 1977 — США провели перше випробування “гуманної” зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими.
- 1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.
- 1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху.
- 1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.
- 1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.
- 2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.
- 2009 — поховали “короля попмузики” Майкла Джексона.
У світі цього дня відзначають:
- Україна: День працівника природно-заповідної справи.
- Соломонові Острови Соломонові Острови: Національне свято Соломонових островів. День Незалежності.
- День міста Теребовлі.
Яке сьогодні церковне свято:
- 7 липня відзначається свято Різдва Іоана Хрестителя.
- Українці святкують Івана Купала.
Прикмети:
Злива обіцяє тривалу посуху. А потрапити під зливу для людини означає удачу в грошах.
Дощ у цей день означає, що пшениця погано вродить.
Погода сонячна й безхмарна – буде рясний врожай фруктів.
Грім з блискавкою – горіхи не вродять.
Веселка на Купала віщує велику удачу.
Традиції:
- Палити багаття – як захист від нечистої сили та символ світла, сонця.
- Перестрибнути через вогнище, щоб душа очистилась, і людина стала здоровішою.
- Кинути в багаття сорочку хворої людини, щоб вилікувати її від хвороби.
- Купатися в річках і озерах, вмитися росою і ходили босоніж по траві.
- Обливати одне одного водою й ходити до лазні.
- Заведено ворожити на багатті, вінку.
Іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іванна, Антон, Ян, Яків, Микита, Кирило та Мефодій.
- Нагадаємо, що 6 липня у світі відзначали день поцілунку та день чохла для парасольки.
- Сьогодні, 7 липня, українці відзначають язичницьке свято Івана Купала. А у православних християн в цей день шанують одного з великих святих — Іоанна Хрестителя.