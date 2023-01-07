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7 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

7 січня відзначається День скам'янілостей. У понад 100 країнах світу цього дня святкують Різдво Христове.

Субота, 7 січня 2023, 07:40
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Про це повідомляють #Букви.

День скам’янілостей: скам’янілості знаходять усюди. Палеонтологи – це вчені, які вивчають скам’янілості. Скам’янілості зроблені не з кісток. Були знайдені скам’янілі сліди.

Скам’янілості дають нам інформацію про те, як жили тварини і рослини в минулому. Коли люди почали розуміти, що деякі скам’янілості виглядають як живі тварини і рослини, вони поступово почали розуміти, що це таке. Вони зрозуміли, що насправді це предки сучасних рослин і тварин.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Італія – День прапора
  • Камбоджа – День Перемоги над геноцидом
  • Вірменія – День поминання мертвих
  • США – Національний день темпури
  • Японія – фестиваль семи трав

Цього дня у світі:

  • 1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.
  • 1610 — через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше спостерігав чотири найбільших супутники Юпітера.
  • 1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва).
  • 1782 — у Філадельфії відкрився перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США.
  • 1785 — француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.
  • 1797 — Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використала італійський триколор як національний прапор.
  • 1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.
  • 1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.
  • 1919 — після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.
  • 1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими і антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.
  • 1927 — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.
  • 1929 — у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.
  • 1929 — вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів — “Тарзан”.
  • 1940 — битва на Раатській дорозі: 9-та фінська дивізія розгромила переважні сили червоноармійців.
  • 1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.
  • 1949 — офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПОРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв’язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у “табір праці”. У 1947—1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.
  • 1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.
  • 1979 — вторгнення в’єтнамських військ скинуло режим червоних кхмерів у Камбоджі та припинило організований останніми геноцид.
  • 1980 — Індіра Ґанді знов стає прем’єр-міністром Індії.
  • 1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.
  • 1992 — Португалія визнала незалежність України.
  • 1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.
  • 1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.
  • 2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.

Яке сьогодні церковне свято:

7 січня за юліанським календарем – Різдво Христове, одне з найвизначніших релігійних свят. Згадується у Новому Завіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами (католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав та організацій світу.

Прикмети:

  • Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;
  • Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;
  • Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;
  • Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;
  • Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Традиції:

  • 7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони “проворожать” свою молодість. Але дозволялося загадати найбільше бажання, повір’я говорили, що воно обов’язково збудеться.
  • 7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони “проворожать” свою молодість. Але дозволялося загадати найбільше бажання, повір’я говорили, що воно обов’язково збудеться.
  • 7 січня забороняли господарям залишати стіл раніше гостей. Існувала думка, що тоді господар весь рік буде неприкаяним.

Іменини цього дня святкують:

Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.

Теги: 7 січня, іменини, прикмети, Різдво, свята, свято, традиції, церковне свято

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