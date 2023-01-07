7 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.

День скам’янілостей: скам’янілості знаходять усюди. Палеонтологи – це вчені, які вивчають скам’янілості. Скам’янілості зроблені не з кісток. Були знайдені скам’янілі сліди.

Скам’янілості дають нам інформацію про те, як жили тварини і рослини в минулому. Коли люди почали розуміти, що деякі скам’янілості виглядають як живі тварини і рослини, вони поступово почали розуміти, що це таке. Вони зрозуміли, що насправді це предки сучасних рослин і тварин.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Італія – День прапора

Камбоджа – День Перемоги над геноцидом

Вірменія – День поминання мертвих

США – Національний день темпури

Японія – фестиваль семи трав

Цього дня у світі:

1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.

1610 — через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше спостерігав чотири найбільших супутники Юпітера.

1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва).

1782 — у Філадельфії відкрився перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США.

1785 — француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.

1797 — Циспаданська республіка (Реджо-Емілія) вперше використала італійський триколор як національний прапор.

1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.

1919 — після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.

1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими і антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.

1927 — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.

1929 — у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.

1929 — вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів — “Тарзан”.

1940 — битва на Раатській дорозі: 9-та фінська дивізія розгромила переважні сили червоноармійців.

1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.

1949 — офіційно ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПОРП, як транзитний табір для українців запідозрених у зв’язках з ОУН та УПА, і створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали у “табір праці”. У 1947—1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.

1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.

1979 — вторгнення в’єтнамських військ скинуло режим червоних кхмерів у Камбоджі та припинило організований останніми геноцид.

1980 — Індіра Ґанді знов стає прем’єр-міністром Індії.

1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.

1992 — Португалія визнала незалежність України.

1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу “Charlie Ebdo” і вбили 12 осіб. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.

Яке сьогодні церковне свято:

7 січня за юліанським календарем – Різдво Христове, одне з найвизначніших релігійних свят. Згадується у Новому Завіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається усіма християнськими церквами (католицькими, православними і протестантами), а також низкою держав та організацій світу.

Прикмети:

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Традиції:

7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони “проворожать” свою молодість. Але дозволялося загадати найбільше бажання, повір’я говорили, що воно обов’язково збудеться.

7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони “проворожать” свою молодість. Але дозволялося загадати найбільше бажання, повір’я говорили, що воно обов’язково збудеться.

7 січня забороняли господарям залишати стіл раніше гостей. Існувала думка, що тоді господар весь рік буде неприкаяним.

Іменини цього дня святкують:

Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.