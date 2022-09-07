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7 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

7 вересня у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена, День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки, а також День мережива. В Україні цього дня День військової розвідки. За церковним календарем - День Варфоломія і Тита.

Середа, 7 вересня 2022, 07:40
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Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день поінформованості про м’язову дистрофію Дюшенна відзначається 7 вересня у всьому світі. Основне його завдання – поширення інформації про один з найважчих типів м’язової дистрофії та важливість ранньої діагностики та щоденної підтримуючої терапії.

М’язова дистрофія Дюшенна, також відома як міодістрофія Дюшенна і міопатія Дюшенна, – генетичне захворювання, назване на честь французького лікаря-невролога, який в 1861 році першим його описав.

Також 7 вересня – День відмови від військової іграшки або Всесвітній день знищення військової іграшки. Цей день – ідея “Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування”. Його почали відзначати з 1988 року.

7 вересня також проводиться День мережива. Історія мережива починається з кінця 15-го століття в Італії.

Хоча це походження мережива заперечується істориками. Італійська вимога – це заповіт 1493 міланської родини Сфорца. Фламандська заява – це мереживо на альбі священника, що поклоняється, на картині Ганса Мемлінга близько 1485 року. Але оскільки мереживо розвинулося з інших технік, не можна сказати, що воно зародилося в одному місці.

В Україні указом № 302 глави Міноборони від 1 червня 2007 року 30 вересня відзначають свято військових розвідників України.

Робота військового розвідника це глибокі знання, відмінна підготовка і безцінний досвід ведення розвідувальної діяльності. У більшості розвинених країн діють свої подібні відомства.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Бразилія – День Незалежності
  • Мозамбік – День перемоги
  • Австралія – Національний день тварин, що знаходяться під загрозою зникнення
  • Фіджі – День конституції

Цього дня у світі:

  • 70 — римляни захопили і сплюндрували Єрусалим.
  • 1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату звичайно вважають за початок заселення українцями Кубані.
  • 1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії.
  • 1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.
  • 1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.
  • 1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.
  • 1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита – одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла, який народився на острові Крит.

Також 7 вересня церква згадує Варфоломія. Відомо, що Варфоломій проповідував у Вірменії. Зокрема, на території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Прикмети:

  • Якщо після обіду почався дощ, то він піде цілу добу.
  • Почули, що стовбури дерев клацають і тріщать, значить, буде стояти суха погода.
  • На світанку можна прошепотіти своє бажання в банку з чайним грибом – збудеться.
  • Якщо ручка ковша сузір’я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють, значить, настануть заморозки.
  • У лісі з’явилося багато грибів – прийде затяжна морозна зима.
  • Помітили, що перелітні птахи сідають на землю – буде ясно; на даху додому – непогоже.
  • По тому, як лягає на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода найближчими днями і вся зима: “обличчям” вгору – прохолодною; вниз – теплою.

Традиції:

  • У цей день грибники не беруть з собою в ліс дітей – вважається, що лісовик може забрати їх в своє лігво.
  • 7 вересня не можна підходити близько до водойм – водяний потягне.
  • Наші предки вважали, що саме сьогодні потрібно збирати гриби і робити з них заготовки на зиму.
  • Якщо 7 вересня йде дощ, то не можна звертатися до ворожок або проводити обряди самостійно.

Іменини цього дня відзначають:

Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген.​

Теги: 7 вересня, іменини, прикмети, свято, традиції, церковне свято

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