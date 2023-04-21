Про це повідомляє “Укрінформ”.

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Спочатку Фумінорі Цучіко прибув до України як турист у січні 2022 року. Він відвідував місця, пов’язані з Другою світовою війною. До Києва японець приїхав, аби побачити Бабин Яр.

Як сказав волонтер, “принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею”.

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Кафе Фумінорі знаходиться на Салтівці, неподалік станції метро “Героїв праці”. Там кілька місяців люди були змушені ховатися від постійних обстрілів.

Японець орендував приміщення на ринку та знайшов кухарів. Фінансово кафе підтримують благодійники, небайдужі та земляки японця.

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

У меню пропонують супи, борщ, каші, макарони, м’ясо. Також можна спробувати випічку, пиріжки, булочки, пампушки з часником та випити чаю.

FuMi Caffe відвідують і знайомі Фумінорі. Зокрема, працівники сусідніх торгових павільйонів і їхні покупці, містяни, що чекають на транспорт та випадкові перехожі.

Фото: Фумінорі Цучіко | Facebook

Найбільше японець радіє маленьким відвідувачам, для яких є іграшки та цукерки: “Хочу, щоб люди посміхалися”, — сказав він.

За словами Фумінорі, він планує залишатися в Україні та допомагати людям до перемоги.