У Харкові 75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко відкрив безоплатне кафе на Салтівці, де місцевих годують гарячами обідами та випічкою.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Спочатку Фумінорі Цучіко прибув до України як турист у січні 2022 року. Він відвідував місця, пов’язані з Другою світовою війною. До Києва японець приїхав, аби побачити Бабин Яр.

Як сказав волонтер, “принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею”.

Кафе Фумінорі знаходиться на Салтівці, неподалік станції метро “Героїв праці”. Там кілька місяців люди були змушені ховатися від постійних обстрілів.

Японець орендував приміщення на ринку та знайшов кухарів. Фінансово кафе підтримують благодійники, небайдужі та земляки японця.

У меню пропонують супи, борщ, каші, макарони, м’ясо. Також можна спробувати випічку, пиріжки, булочки, пампушки з часником та випити чаю.

FuMi Caffe відвідують і знайомі Фумінорі. Зокрема, працівники сусідніх торгових павільйонів і їхні покупці, містяни, що чекають на транспорт та випадкові перехожі.

Найбільше японець радіє маленьким відвідувачам, для яких є іграшки та цукерки: “Хочу, щоб люди посміхалися”, — сказав він.

За словами Фумінорі, він планує залишатися в Україні та допомагати людям до перемоги.