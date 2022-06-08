Про це йдеться в соціологічному дослідженні російської організації “Левада-центр”.
Зокрема, 47% “безумовно підтримують”, 30% “швидше підтримують”. Водночас не підтримують сумарно 17%. Згідно з даними опитування, найбільшу підтримку демонструють старші покоління респондентів, серед молодих підтримка війни є помітно нижчою.
У квітні таке ж опитування свідчило, що вторгнення в Україну підтримують 74% росіян, а в березні — 81%.
Водночас за даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 72% жителів РФ підтримують війну в Україні. Не схвалюють дії російської армії 18% росіян, а 10% із цього приводу не мають чіткої позиції.
Опитування “Левада-центру” проведено 26-31 травня 2022 року за участі 1 634 особи віком від 18 років. Дослідження провели методом особистого інтерв’ю.
ДОВІДКА. Аналітичний центр Юрія Левади (АНО Левада-Центр) – російська недержавна дослідницька організація.
- Нагадаємо, що 53% опитаних українців відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.
- Також в Україні негативне ставлення до Російської Федерації досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.
- 82% українців проти територіальних поступок Росії, навіть якщо це дозволить якнайшвидше закінчити повномасштабно війну.