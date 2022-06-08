У порівнянні з попереднім місяцем показник підтримки росіянами дій збройних сил РФ в Україні трохи збільшився. Наразі 77% громадян Росії схвалюють російсько-українську війну.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні російської організації “Левада-центр”.

Зокрема, 47% “безумовно підтримують”, 30% “швидше підтримують”. Водночас не підтримують сумарно 17%. Згідно з даними опитування, найбільшу підтримку демонструють старші покоління респондентів, серед молодих підтримка війни є помітно нижчою.

У квітні таке ж опитування свідчило, що вторгнення в Україну підтримують 74% росіян, а в березні — 81%.

Водночас за даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 72% жителів РФ підтримують війну в Україні. Не схвалюють дії російської армії 18% росіян, а 10% із цього приводу не мають чіткої позиції.

Опитування “Левада-центру” проведено 26-31 травня 2022 року за участі 1 634 особи віком від 18 років. Дослідження провели методом особистого інтерв’ю.

ДОВІДКА. Аналітичний центр Юрія Левади (АНО Левада-Центр) – російська недержавна дослідницька організація.