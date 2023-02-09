Протягом минулої доби, 8 лютого, російські військові у Бахмуті на Донеччині вбили двох мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще семеро цивільних в області отримали поранення.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 354 та поранили 3 009 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе на Донеччині. А загалом – понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка і Вугледар Донецької області. Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.