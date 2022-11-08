Проміжні вибори 8 листопада у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі результати не лише для самої країни, але й для світу.

Про це повідомляє CNN.

Результати проміжних виборів визначать, яка з партій США – Демократична чи Республіканська – контролюватиме Конгрес, законодавчий орган Сполучених Штатів.

Демократична партія президента США Джо Байдена на даний час має дуже незначну більшість над республіканцями у Конгресі, що дає їм можливість об’єднуватись та приймати більш прогресивні закони.

Однак вибори 2022 року можуть легко змінити баланс сил. Це може визначити цінності американців щодо питань глобального інтересу та важливості, таких як клімат, охорона здоров’я жінок, освіта, імміграція та збройне насильство, а також те, як країна керує світовою спільнотою щодо них.

Сенат, один із законодавчих органів Конгресу, розділений 50 на 50 (вирішальне голосування віцепрезидентки Камали Гарріс дає демократам перевагу). Інший законодавчий орган США – Палату представників – контролює демократка Ненсі Пелосі.

У 2022 році всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті включені до голосування. Крім того, 36 із 50 штатів обиратимуть губернаторів.

Відомо, що Республіканська партія применшує кліматичну кризу, відкидає законодавство про контроль над зброєю, є більш консервативною щодо імміграції та наполягає на національній забороні абортів.

Наприклад, у 2017 році колишній президент Дональд Трамп із Республіканської партії вийшов із Паризької кліматичної угоди. У різних штатах США є законопроєкти про заборону абортів, які підтримує Республіканська партія.

Республіканці також колективно захищають право американців носити зброю, а Трамп та інші лідери Республіканської партії відкинули спроби переглянути закони про зброю після того, як у країні сталася масова стрілянина.

Вибори визначать, чи збережуть демократи контроль над Конгресом, що дозволить й надалі підтримувати рішення адміністрації Байдена, зокрема й щодо міжнародних питань.

Однак якщо республіканці отримають контроль над обома або однією з палат, майбутнє законодавчого порядку денного Байдена може опинитися під загрозою.

Проміжні вибори також дадуть змогу зазирнути у майбутнє, оскільки це будуть перші національні вибори після того, як Байден переміг Дональда Трампа у 2020 році. Вони стануть показником актуальності Трампа в США, і, можливо, показником того, як американці проголосують на наступних президентських виборах у 2024 році.

Це також будуть перші великі національні вибори після штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

Що потрібно знати про проміжні вибори у США

Коли день виборів?

Вибори в США проводяться раз на два роки, у перший вівторок другого тижня листопада. День виборів у 2022 році – 8 листопада.

Хто голосує?

Голосувати можуть громадяни США віком від 18 років. Деякі штати роблять винятки для людей, засуджених за злочини, а деякі вимагають від виборців реєстрації.

Американці також можуть проголосувати достроково — особисто або поштою. Вісім штатів США та округ Колумбія надсилають кожному виборцю бюлетень. Деякі штати дозволяють дострокове голосування для всіх, а інші вимагають надати докази необхідності дострокового, хоча майже будь-хто може в тій чи іншій формі достроково проголосувати (особисто або поштою).

Кого обирають?

Конгрес США має два законодавчі органи — Сенат і Палату представників.

Законодавці, обрані до Сенату, називаються сенаторами, і вони обіймають посади шість років. Кожні два роки відбуваються федеральні вибори. Місця поділено на три класи, і приблизно третина Сенату бере участь у голосуванні кожні два роки. На виборах 2022 року беруть участь сенатори III класу.

У Палаті представників вибори відбуваються кожні два роки. Висування членів Палати представників на вибори кожні два роки дає виборцям більш прямий і безпосередній контроль над напрямком діяльності свого уряду, оскільки це частина федеральної влади, яка є найближчою до людей.

У 2022 році також очікуються вибори деяких губернаторів штатів. Кожен штат ставиться до своїх губернаторів дещо по-різному.

Сорок вісім із 50 штатів США обирають губернаторів на чотирирічний термін. Два штати, Нью-Гемпшир і Вермонт, обирають губернаторів на дворічний термін.

Більшість штатів, 36, проводять вибори губернаторів у проміжні роки виборів між президентськими виборами. Три штати, Кентуккі, Міссісіпі та Луїзіана, обирають губернаторів на позапланових виборах за рік до президентських виборів. Два штати, Нью-Джерсі та Вірджинія, обирають губернаторів на позапланових виборах наступного року після президентських виборів.

Який баланс сил?

Політичні партії мають більшу владу, коли вони контролюють Палату чи Сенат, отримавши більшість місць у цій палаті.

Правляча партія контролює комітети, які пишуть закони, і вирішують, які заходи будуть голосуватися в залі.

У Палаті представників партія, яка має принаймні 218 місць, має більшість і, припускаючи, що вона може об’єднатися навколо єдиного кандидата, обирає спікера Палати.

У Сенаті партія з 51 голосом має більшість.

Коли будуть відомі результати проміжних виборів?

Не варто очікувати остаточних результатів вже у першу ніч після виборів.

З такою кількістю людей, які голосують достроково та поштою, а також із такою кількістю закритих виборів, існує велика ймовірність, що знадобляться дні або тижні, щоб з’ясувати, хто переміг у деяких перегонах.