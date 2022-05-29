29 травня 2014 року в зоні проведення бойових дій поблизу міста Слов'янськ Донецької області загинув генерал-майор Сергій Кульчицький. У той день росіяни збили з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України у районі гори Карачун.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.

Катастрофа забрала життя шістьох військовослужбовців НГУ: генерал-майора Сергія Кульчицького, полковника Сергія Бульдовича, майора Віталія Куриловича, капітана Сергія Кравченка, прапорщиків Валентина Білошкурського і Віктора Ліпського, та шістьох працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області: старших лейтенантів міліції Петра Безпалька і Василя Семанюка, старшого прапорщика міліції Володимира Шарабуряка, прапорщика міліції Володимира Лисенчука, старшини міліції Петра Остап’юка, старшого сержанта міліції Віктора Яков’яка.

Водночас уціліти судилося лише одному із членів екіпажу – другому пілоту капітану Олександру Макеєнку.

Довідка. Сергій Кульчицький народився 17 грудня 1963 року в місті Веймарі, Німеччина, де на той час в Групі радянських військ проходив службу його батько.

1985 року розпочав службу командиром десантно-штурмового взводу 876-го окремого десантно-штурмового батальйону 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ СРСР. 2010—2012 — заступник начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. З серпня 2012 — начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року — Головного управління Національної гвардії України).

24 серпня 2013 року отримав військове звання генерал-майора.

2014 року на початку російської збройної агресії проти України, Кульчицький брав особисту участь у створенні першого добровольчого підрозділу з активістів Євромайдану. Разом із підготовленими ним резервістами вирушив у район проведення антитерористичної операції.

Загинув 29 травня 2014 року під час антитерористичної операції.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно надали звання Героя України – за виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України.