Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України.
Катастрофа забрала життя шістьох військовослужбовців НГУ: генерал-майора Сергія Кульчицького, полковника Сергія Бульдовича, майора Віталія Куриловича, капітана Сергія Кравченка, прапорщиків Валентина Білошкурського і Віктора Ліпського, та шістьох працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області: старших лейтенантів міліції Петра Безпалька і Василя Семанюка, старшого прапорщика міліції Володимира Шарабуряка, прапорщика міліції Володимира Лисенчука, старшини міліції Петра Остап’юка, старшого сержанта міліції Віктора Яков’яка.
Водночас уціліти судилося лише одному із членів екіпажу – другому пілоту капітану Олександру Макеєнку.
Довідка. Сергій Кульчицький народився 17 грудня 1963 року в місті Веймарі, Німеччина, де на той час в Групі радянських військ проходив службу його батько.
1985 року розпочав службу командиром десантно-штурмового взводу 876-го окремого десантно-штурмового батальйону 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ СРСР. 2010—2012 — заступник начальника управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. З серпня 2012 — начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року — Головного управління Національної гвардії України).
24 серпня 2013 року отримав військове звання генерал-майора.
2014 року на початку російської збройної агресії проти України, Кульчицький брав особисту участь у створенні першого добровольчого підрозділу з активістів Євромайдану. Разом із підготовленими ним резервістами вирушив у район проведення антитерористичної операції.
Загинув 29 травня 2014 року під час антитерористичної операції.
20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно надали звання Героя України – за виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України.
- Нагадаємо, героїчно загинув український воїн Свят. Це сталося під час активних бойових дій, коли він рятував свого побратима.
- У Полтаві попрощалися з військовослужбовцем Денисом Бондаревим. Церемонія пройшла біля Свято-Успенського кафедрального собору.
- Станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.