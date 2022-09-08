8 вересня у світі відзначають одразу декілька пам'ятних днів, серед яких Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День вибачень.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день грамотності: Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності, намагаючись саме в такий спосіб привернути увагу суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб збудити його інтерес і досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності — однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції в 1946 році.

Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня, дату урочистого відкриття конференції, Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.

Міжнародний день солідарності журналістів: Міжнародний день солідарності журналістів було проголошено в 1958 році за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів (МОЖ) – найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об’єднання у світі.

Дата для проведення цього міжнародного дня була вибрана не випадково. Саме в цей день у 1943 році в Берліні був страчений фашистами заарештований гестапо у квітні 1942 року чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, активіст чехословацької компартії Юліус Фучик. Навіть у нацистських катівнях Юліус не залишив професію і встиг написати книгу “Репортаж з петлею на шиї” (чес. Reportáž psaná na oprátce), за яку був посмертно в 1950 році удостоєний Міжнародної премії Миру.

Уже традиційно в день солідарності журналістів по всій планеті проходять збори та конференції, на які приїжджають журналісти з різних країн світу. На цих професійних з’їздах представники четвертої влади діляться своїм журналістським досвідом і відзначають найдостойніших у своєму середовищі. Так, Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру – майже завжди вручається 8 вересня, у міжнародний день солідарності журналістів.

Всесвітній день фізіотерапії: Всесвітній день фізичної терапії, День фізіотерапевта або Міжнародний день фізіотерапії. Створений Міжнародною конфедерацією фізіотерапії в 1951 році у Копенгагені. Основна тема заходів – “Рух за здоров’я”.

День вибачень: історія свята має політичне підґрунтя. У цей день 1974 року 38-й президент США Джерал Форд видав президентську прокламацію, яка прощала Річарду Мілгаусу Ніксону, його попереднику, всі проступки, причетні до Вотергейтського скандалу.

Цей скандал був пов’язаний з президентськими виборами 1972 року. Конкретніше – зі спробами встановлення прослуховувальних пристроїв у штабі Демократичної партії. Він тривав майже 2 з половиною роки та завершився відставкою Ніксона через загрозу імпічменту.

Ідея Дня вибачень так припала до вподоби американцям, що вони перетворили її на традицію. Згодом просити прощення за свої вчинки у визначену дату почали й в інших країнах світу.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Андорра – Національне свято Королівства Андорра та День Богородиці Мерітшельської

Північна Македонія – День незалежності

Іспанія – Національний день волонтера

США – Національний день хліба з фініками і горіхами

Мальта – День перемоги

Цього дня у світі:

70 – римські війська Тита Флавія здобувають Єрусалим, знищують місто і Другий Єрусалимський храм.

1296 — у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою)

1504 — у Флоренції на площі Сіньйорії встановили 5-метрову статую “Давид” роботи Мікеланджело Буонарроті

1514 — у битві під Оршею московська армія була розбита русько-литовськими військами під проводом князя Костянтина Острозького

1522 — завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана. З 5 кораблів Магеллана назад повернувся лише один — під командою Хуана Елькано. Інша дата, що зустрічається в різних джерелах, — 6 вересня

1529 — османські війська взяли Буду (Королівство Угорщина)

1664 — Нова Голландія, нідерландська колонія в Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито перейшла під контроль англійців

1760 — останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здав Монреаль британцям. Згідно з підписаною згодом Паризькою угодою Нова Франція стала власністю Королівства Великої Британії

1791 — у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини

1796 — Наполеон розбив австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія)

1886 — засновано Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР

1888 — відбувся перший матч Англійської футбольної ліги

1914 — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув і він, і екіпаж австрійського літака.

1919 — поет Ґабріеле д’Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захопив місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголосив його незалежною “Республіка Фіуме”

1943 — король Віктор Еммануїл III оголосив про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників

1951 — у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у цій акції участі не брав, і дотепер Росія як його спадкоємниця формально перебувала в стані війни з Японією

1952 — вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея “Старий і море”

1967 — в Норвезькому морі через пожежу затонув радянський підводний човен “Ленінський комсомол” з 39 членами екіпажу

1989 — у Києві заснований Народний рух України за перебудову

1991 — у Києві зареєстрована найвища температура повітря 32 °C для цього дня року[1]

1993 — створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини

2005 — російське ВАТ “Газпром” і німецькі концерни BASF AG і E.ON AG підписали в Берліні угоду про будівництво Північно-Європейського газопроводу (Nord Stream) через акваторію Балтійського моря (в обхід України, Білорусі та країн Балтії).

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 8 вересня вшановується пам’ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. Обидва мученики жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря. Наталія народилася і виросла в християнській родині, але заміж вийшла за язичника Андріана.

Разом подружжя прожило трохи більше одного року, після чого почалися гоніння на послідовників християнської віри. Тоді прибув імператор Максиміліан, і в цей час були спіймані 23 християни, яких піддали жорстоким тортурам. Андріан, бувши ще тоді язичником, був вражений, з якою стійкістю люди брали муки. Після цього він і сам повірив в Христа.

Прикмети:

Грім гримить – до теплої осені.

Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.

Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.

Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Багато горобини – скоро настануть холоди.

Якщо багато опеньків в лісі, то “бабиного літа” не чекай.

Традиції:

На Русі цей день пов’язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вівса вже підходила до кінця. Із зерен нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. З цього приводу існувала приказка: “Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла”.

8 вересня членам сім’ї заборонялося лаятися, сваритися та лихословити – інакше можна було образити святих мучеників Наталію і Адріана та втратити їх заступництво.

Також побутувала ще одна заборона – в жодному разі не ходити босоніж по землі, бо якщо навіть злегка поранити ногу 8 вересня, довго доведеться її лікувати.

Святій Наталії можна помолитися про міцний і щасливий шлюб, а також про добрі стосунки між родичами. Як оберіг у будинку ставлять у вазу з водою гілку горобини з ягодами. Вважається, що горобина захистить будинок від бід.

Іменини цього дня відзначають:

Дмитро, Георгій, Наталія, Петро, Віктор, Адріан, Роман.