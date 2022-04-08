Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Рейтингу”.
Зазначається, що у серпні 2021 року більшість українців казали, що відчувають сум щодо України.
Натомість опитування від 6 квітня 2022 року свідчить про те, що зараз 80% українців – горді за свою державу. Водночас сум за Україну відчувають 32% опитаних, радість – 20%, страх – 16%, гнів – 11%, зацікавленість – 6%.
А от такі емоції, як байдужість чи сором за Україну практично ніхто не відчуває.
Повідомляється, що відчуття гордості за Україну є домінуючим у всіх респондентів, незалежно від віку, статі чи регіону проживання респондента.
Також із серпня 2021 року зросла кількість громадян, які самоідентифікують себе українцями – з 75% до 98%. Кількість тих, хто ідентифікує себе європейцями, зросла з 27% до 57%. Водночас зменшилась кількість тих, хто відчував себе “радянською” людиною: з 31% до 7%.
91% опитаних українців відповіли, що не підтримують тезу “українці та росіяни – один народ”, хоча ще у серпні 2021 року цю тезу підтримували 41% респондентів.
Зросла також кількість тих, хто не вірить у відновлення дружніх стосунків із Росією – 64%. Проте 22% вважають, що це може статись через 20-30 років. Ще близько 10% вважають, що “примирення” відбудеться протягом 15 років.
Абсолютна більшість – 90% – підтримують ініціативу щодо позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.
Зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу 74%. Не підтримують – лише 7%.
51% опитаних вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України.
Опитування проводилось 6 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1200 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).
- Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” в період з 30 по 31 березня, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі “за кілька тижнів” дещо зменшилася з 47% до 35%. Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу натомість наближається до довоєнного.
- Також переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.
- Окрім цього станом на 2022 рік частка громадян, які вважають українську рідною мовою збільшилася з 57% у 2012 році до 76%. Водночас популярність російської за 10 років зменшилася з 42 до 20%.