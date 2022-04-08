Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 80% українців - горді за свою державу. Цей показник значно зріс, у порівнянні з аналогічним показником у серпні 2021 року, коли гордість за Україну відчували 34% громадян.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Рейтингу”.

Зазначається, що у серпні 2021 року більшість українців казали, що відчувають сум щодо України.

Натомість опитування від 6 квітня 2022 року свідчить про те, що зараз 80% українців – горді за свою державу. Водночас сум за Україну відчувають 32% опитаних, радість – 20%, страх – 16%, гнів – 11%, зацікавленість – 6%.

А от такі емоції, як байдужість чи сором за Україну практично ніхто не відчуває.

Повідомляється, що відчуття гордості за Україну є домінуючим у всіх респондентів, незалежно від віку, статі чи регіону проживання респондента.

Також із серпня 2021 року зросла кількість громадян, які самоідентифікують себе українцями – з 75% до 98%. Кількість тих, хто ідентифікує себе європейцями, зросла з 27% до 57%. Водночас зменшилась кількість тих, хто відчував себе “радянською” людиною: з 31% до 7%.

91% опитаних українців відповіли, що не підтримують тезу “українці та росіяни – один народ”, хоча ще у серпні 2021 року цю тезу підтримували 41% респондентів.

Зросла також кількість тих, хто не вірить у відновлення дружніх стосунків із Росією – 64%. Проте 22% вважають, що це може статись через 20-30 років. Ще близько 10% вважають, що “примирення” відбудеться протягом 15 років.

Абсолютна більшість – 90% – підтримують ініціативу щодо позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій. 86% підтримують повну заборону їхньої діяльності в Україні.

Зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу 74%. Не підтримують – лише 7%.

51% опитаних вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України.

Опитування проводилось 6 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1200 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).