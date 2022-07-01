Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що містить у собі весь Донбас і Крим. Такої думки дотримується 89% громадян України.
66% опитаних заявили, що вважають неприйнятним варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей. Також варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.
За даними опитування Національного демократичного інституту, 94% респондентів вважають важливим повноцінне функціонування демократії в Україні.
Натомість респонденти демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього України: 87% повідомили, що вони оптимістично налаштовані щодо майбутнього країни. Проте лише 5% повідомили, що живуть комфортно на нинішній дохід в умовах повномасштабної війни.
Попри складну ситуацію, українці роблять все можливе, щоб підтримати Збройні сили та співгромадян, що потребують допомоги: 78 % респондентів сказали, що жертвували гроші на підтримку армії, а 58 % – на гуманітарну допомогу. Більш ніж половина населення країни прихистили або допомагали внутрішньо переміщеним особам.
Довідка. Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях.
- Раніше повідомлялося, що майже дві третини німців вважають захист таких європейських цінностей, як свобода і демократія, пріоритетним, навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя. За це висловилися 65% опитаних у Німеччині під час дослідження Eurobarometer, результати якого 22 червня оприлюднив Європарламент.
- Нагадаємо, що у травні 53% опитаних українців зазначили, що відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас 52% громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.
- Також у травні повідомлялося, що в Україні негативне ставлення до Російської Федерації досягло рекордного рівня за часи досліджень – 92%. Разом з тим, позитивно оцінюють країну-агресора 2%.