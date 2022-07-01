Згідно з новим опитуванням Національного демократичного інституту, українці принципово не хочуть віддавати землю в обмін на припинення війни та мир.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що містить у собі весь Донбас і Крим. Такої думки дотримується 89% громадян України.

66% опитаних заявили, що вважають неприйнятним варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей. Також варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.

За даними опитування Національного демократичного інституту, 94% респондентів вважають важливим повноцінне функціонування демократії в Україні.

Натомість респонденти демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього України: 87% повідомили, що вони оптимістично налаштовані щодо майбутнього країни. Проте лише 5% повідомили, що живуть комфортно на нинішній дохід в умовах повномасштабної війни.

Попри складну ситуацію, українці роблять все можливе, щоб підтримати Збройні сили та співгромадян, що потребують допомоги: 78 % респондентів сказали, що жертвували гроші на підтримку армії, а 58 % – на гуманітарну допомогу. Більш ніж половина населення країни прихистили або допомагали внутрішньо переміщеним особам.

Довідка. Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) — українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях.