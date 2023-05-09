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9 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

9 травня відзначають Другий день пам'яті та примирення. Також у низці країн відзначають День перемоги у Другій світовій війні. Ще низка країн святкують День Європи. За церковним календарем сьогодні день пам’яті священномученика Василя.

Вівторок, 9 травня 2023, 08:24
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Про це повідомляють #Букви.

Другий день пам’яті та примирення: 8 травня і 9 травня, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Їх відзначають щорічно, починаючи з 2005 року.

У низці країн світу серед яких Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова, Росія, Сербія, Таджикистан, Туркменістан, Чорногорія сьогодні відзначають День перемоги у Другій світовій війні.

Окрім цього Європейський Союз, Грузія, Косово, Молдова, Туреччина та Україна сьогодні святкують День Європи.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Латвія – День пам’яті жертв війни в Україні
  • Узбекистан – День пам’яті і почестей

Цього дня у світі:

  • 1913 — перший політ гідроплана С-10 “Гідро” Ігоря Сікорського.
  • 1913 — на екрани Франції вийшов фільм “Фантомас” — перша в довгому ряду екранізація.
  • 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
  • 1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків
  • 1920 — в Ужгороді засноване українське товариство “Просвіта”[3].
  • 1922 — узятий під домашній арешт Патріарх Московський і всієї Русі Тихон.
  • 1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.
  • 1945 — в СРСР: офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.[4] На ЦА ім. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляції нацистської Німеччини.
  • 1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
  • 1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
  • 1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
  • 2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва “Sukhoi Superjet 100”.
  • 2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.
  • 2022 — Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Яке сьогодні церковне свято:

9 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Василя. Жив він у IV столітті та був єпископом міста Амасія. Все життя Василь присвятив захисту християн — розкривав язичників, ідолопоклонників, втішав тих, хто вірив в Господа.

Прикмети:

  • 9 травня ще лежить сніг — літо буде спекотним
  • Почути кування зозулі — до покращення погоди
  • Весняний, теплий і сонячний день означає, що добре вродять огірки
  • Прилетіли ластівки — чекайте на тепло і багатий урожай

Традиції:

  • В давнину в цей день замовляли горох, щоб він добре вродив
  • Також вірили: якщо побачити, як ластівка в’є гніздо, будеш щасливим весь наступний рік

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

Теги: 9 травня, прикмети іменини, свята, свято, традиції, церковне свято

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