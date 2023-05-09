9 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

9 травня відзначають Другий день пам'яті та примирення. Також у низці країн відзначають День перемоги у Другій світовій війні. Ще низка країн святкують День Європи. За церковним календарем сьогодні день пам’яті священномученика Василя.

Про це повідомляють #Букви.

Другий день пам’яті та примирення: 8 травня і 9 травня, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни. Їх відзначають щорічно, починаючи з 2005 року.

У низці країн світу серед яких Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова, Росія, Сербія, Таджикистан, Туркменістан, Чорногорія сьогодні відзначають День перемоги у Другій світовій війні.

Окрім цього Європейський Союз, Грузія, Косово, Молдова, Туреччина та Україна сьогодні святкують День Європи.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Латвія – День пам’яті жертв війни в Україні

Узбекистан – День пам’яті і почестей

Цього дня у світі:

1913 — перший політ гідроплана С-10 “Гідро” Ігоря Сікорського.

1913 — на екрани Франції вийшов фільм “Фантомас” — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків

1920 — в Ужгороді засноване українське товариство “Просвіта”[3].

1922 — узятий під домашній арешт Патріарх Московський і всієї Русі Тихон.

1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.

1945 — в СРСР: офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.[4] На ЦА ім. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляції нацистської Німеччини.

1950 — створено Європейське об’єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва “Sukhoi Superjet 100”.

2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.

2022 — Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Яке сьогодні церковне свято:

9 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Василя. Жив він у IV столітті та був єпископом міста Амасія. Все життя Василь присвятив захисту християн — розкривав язичників, ідолопоклонників, втішав тих, хто вірив в Господа.

Прикмети:

9 травня ще лежить сніг — літо буде спекотним

Почути кування зозулі — до покращення погоди

Весняний, теплий і сонячний день означає, що добре вродять огірки

Прилетіли ластівки — чекайте на тепло і багатий урожай

Традиції:

В давнину в цей день замовляли горох, щоб він добре вродив

Також вірили: якщо побачити, як ластівка в’є гніздо, будеш щасливим весь наступний рік

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.