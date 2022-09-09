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9 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

9 вересня у світі відзначають низку подій. Мовиться про Всесвітній день краси, День тестувальника, Міжнародний день алкогольного синдрому плода та Міжнародний день судоку.

П’ятниця, 9 вересня 2022, 07:40
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день краси: Починаючи з 1995 року, за ініціативою Міжнародного комітету естетики і косметології СІДЕСКО (CIDESCO – Comite International D’Esthetique Et De Cosmetologie) 9 вересня у світі шанують усе, що приносить естетичне й моральне задоволення. У багатьох містах і країнах саме цього дня проводять конкурси краси. Своє професійне свято відзначають пластичні хірурги, косметологи, виробники косметики і працівники модельного бізнесу.

День тестувальника: Саме 9 вересня 1947 року в Гарвардському університеті вчені проводили тестування обчислювальної машини Mark II Aiken Relay Calculator, однак та постійно давала збій. Ніхто не міг зрозуміти, в чому справа, доки не помітили, що між контактами електромеханічного реле застрягла міль. Одна з вчених (Грейс Хоппер) назвала таку проблему “bug” (“комаха”).

Міжнародний день алкогольного синдрому плоду: Дату започаткували 1999 року. Згідно зі статистикою ВООЗ, до 35% українських жінок випивали під час вагітності. За поширенням ФАС (алкогольного синдрому плоду) Україна займає одне з перших місць у світі. Більшість жінок, які вживають алкоголь під час вагітності, вважають, що малі дози нешкідливі для плоду, однак це не так.

Міжнародний день судоку: Свято створили 2012 року за ініціативи Всесвітньої федерації з пазлспорту (WJPF) – це асоціація юридичних осіб з різних країн світу. Судоку – гра, в якій ігрове поле складається з клітин 9*9. Тому для святкування обрали дев’ятий день дев’ятого місяця року.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Україна – День фізкультури та спорту
  • Північна Корея – День утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки
  • Бразилія – День адміністраторів і менеджерів
  • Словаччина – День пам’яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті
  • США – День штату Каліфорнія
  • Коста-Рика – Національний день дитини
  • Таджикистан – День Незалежності

Цього дня у світі:

  • 1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.
  • 1850 — Каліфорнію прийнято в США як 31-й штат.
  • 1855 — в ході Кримської війни після 349-денної облоги британо-французькі сили взяли Севастополь.
  • 1886 — Бельгія, Велика Британія, Гаїті, Іспанія, Італія, Ліберія, Німеччина, Туніс, Франція та Швейцарія підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів.
  • 1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку “мертву петлю” — одну з фігур вищого пілотажу (“петля Нестерова”).
  • 1920 — створено Київський авіаційний завод.
  • 1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.
  • 1951 — Народно-визвольна армія Китаю ввійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.
  • 1991 — проголошено незалежність Таджикистану
  • 1998 — на посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті.
  • 2006 — розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 9 вересня вшановується пам’ять Пімена Палестинського та Пімена Великого. Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юні роки він вирішив присвятити себе вірі в Бога і пішов у Скитський монастир разом з двома своїми братами.

Пімен Палестинський, народився у VI столітті і жив у пустелі, намагаючись проводити весь вільний час в молитвах і думах про Бога. Саме він одного разу розповів ченцю Агафону про свій гріх, який його мучив, і за який Пімен чекав розплати. Коли Пімен був пастухом, то побачив, що одного разу повз його стадо проходить людина. Пси Пімена кинулися на неї, і розірвали. Пімен не наважився підійти і врятувати людину, за що Бог сказав йому, що він помре точно такою ж смертю. Згодом сталося саме так.

Прикмети:

  • Гроза 9 вересня вказує на те, що осінь буде теплою.
  • Якщо хмари з’являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.
  • Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною.
  • Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно.
  • Горобина цвіте пізно – осінь буде теплою.

Традиції:

  • В народі 9 вересня називали Анфіса Горобинниця. Цього дня зривали грона горобини та ставили їх вдома, щоб було щастя. Наші предки вірили, що горобина – це потужний оберіг від злих сил.
  • На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.
  • Згідно з народними повір’ями, сьогодні можна ходити на риболовлю – буде хороший улов.
  • У цей день заборонено що-небудь піднімати з перехресть і довго стояти на порогах – накличете біду.

Іменини цього дня відзначають:

Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло, Пімен, Анфіса.

Теги: 9 вересня, іменини, прикмети, свято, традиції, церковне свято

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