Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента Володимира Зеленського, не зреагував на прохання прокоментувати обставини залучення ботів для просування його дописів в соцмережах.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 22 жовтня, #Букви випустили розслідування про використання ботоферм для поширення певних меседжів у соцмережах та створення ілюзії підтримки членів команди президента з боку виборців. Цього разу — про радника голови ОПУ Михайла Подоляка.

Сам Подоляк у 2020 році в інтерв’ю для “Радіо Свобода” заявляв, що не використовує ботів.

“Для чого? Ботів немає. Ви не бачите нашу проблему? В нас є досі одна ботська армія – це Петра Олексійовича, вона вже дістала всіх у соціальних мережах”, — казав він.

Утім, за оцінкою #Букв, понад 90% усіх реакцій на дописи на сторінці Михайла Подоляка в Facebook належать саме фейковим акаунтам.

При цьому використовуються сторінки з геолокаціями в Бангладеш, Пакистані, В’єтнамі, країнах Близького Сходу та Південної Америки та колишніх країн СРСР. Детальніше про це — в матеріалі “Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і його друзі-боти”.

#Букви звернулися до Михайла Подоляка із проханням прокоментувати обставини використання ботів для просування контенту, розміщеного на його сторінці, однак не отримали відповіді ані в телефонному режимі, ані через месенджери.

Редакція також скерувала відповідний запит до Офісу президента.