Про це інформує The Hill.

Опитування показало, що 65% опитаних дорослих підтримують політику США щодо допомоги у прагненні України повернути втрачені території. Цей відсоток також підтримав би тривалий конфлікт в обмін на сприятливий результат.

Для порівняння, 31% віддали б перевагу, щоб Сполучені Штати доклали зусиль для швидкого припинення конфлікту, навіть якщо це призведе до того, що Росія забере частину території, яку вона наразі незаконно анексувала.

Водночас більшість американців — 39% — вважають, що США пропонують правильний обсяг допомоги Україні, тоді як 30% переконані, що країна робить недостатньо, і 28% висловили припущення, що Сполучені Штати допомагають занадто багато.

Підтримка відрізняється залежно від партійної приналежності.

81% опитаних демократів виступають за підтримку, попри тривалий конфлікт. Це число падає до 54% ​​серед республіканців і 59% серед незалежних.

Понад 40% республіканців підтримують швидке припинення війни, навіть якщо це призведе до того, що Росія залишить захоплені в України території. Лише 16% опитаних демократів дотримуються такої ж думки.

Опитування показало, що 47% республіканців вважають, що Сполучені Штати вже роблять “забагато” для підтримки України порівняно з 10% демократів. З іншого боку, 41% демократів вважають, що Україна не отримує достатньої підтримки США, порівняно з 18% республіканців.

Опитування проводили з 2 по 22 січня, участь взяли 1836 дорослих.

Довідка. Gallup – американський інститут дослідження громадської думки. У 1935 Джордж Ґеллап створив при Принстонському університеті Американський інститут суспільної думки. Виникнення цього закладу пов’язане з розвитком професіонального вивчення суспільної думки у 1930-х роках.