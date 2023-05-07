З 2 по 4 травня українці обирали ескіз до нової поштової марки, яку "Укрпошта" планує презентувати 1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Лідером опитування стала марка під назвою "Найзаповітніша мрія".

Про це інформує пресслужба “Укрпошти”.

Як повідомляється, народне голосування проходило в застосунку “Дія” та соціальних мережах Укрпошти. Загалом до голосування долучилося 468 809 тисяч громадян.

Беззаперечним лідером голосування на всіх платформах став ескіз №3 – “Найзаповітніша мрія”. 218 969 тисяч голосів українці віддали за малюнок, де на фоні блакитного чистого неба та безкраїх ланів стиглої пшениці, зображені мати з дитиною, які після перемоги України зустрічають батька з фронту.

У пресслужбі зазначили, що за час проведення конкурсу “Діти Перемоги малюють Україну майбутнього” до Укрпошти надійшло 350 дитячих робіт. 7 ескізів, які найточніше відповідали заявленій темі, містили оригінальне творчий задум та вирізнялися високим рівнем художнього виконання були представлені у фінальному голосуванні.

На прохання учасників голосування, окрім роботи-переможця в поштовому випуску “Діти Перемоги малюють Україну майбутнього”, будуть відтворені роботи інших учасників у якості ескізів до поштових марок, конвертів та карток.