Адвокат Кузьменко назвав її алібі на момент вибуху авто Шеремета

Про це він заявив під час засідання Апеляційного суду міста Києва, повідомляє кореспондент #Букв.
Адвокат зазначив, що 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області до Києва. В Одесі вона була на відпочинку.
Вночі Кузьменко разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку родина повернулася додому: у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивали.
Зранку 20 липня вона перебувала вдома і проводила час з сином, тому що чоловік був на роботі. Добош наголосив, що це все може підтвердити чоловік.
Крім того, колишній чоловік Юлії Кузьменко – Дмитро Кузьменко розповів, що був одружений на Юлії з 2004 по 2017 рік. За його словами, протягом цього часу не було жодного моменту, коли він не знав би, де вона знаходиться.
Він підтвердив, що напередодні вбивства Шеремета вони зустрічали свого сина, який вперше відпочивав. Також Дмитро додав, що в той час у Юлії були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго залишати будинок.
Сьогодні Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на арешт Юлії Кузьменко.
Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.