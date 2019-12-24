Адвокат Кузьменко назвав її алібі на момент вибуху авто Шеремета

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Владислав Добош заявив, що у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста Юлія була вдома з сином.

Про це він заявив під час засідання Апеляційного суду міста Києва, повідомляє кореспондент #Букв.

Адвокат зазначив, що 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області до Києва. В Одесі вона була на відпочинку.

Вночі Кузьменко разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку родина повернулася додому: у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивали.

Зранку 20 липня вона перебувала вдома і проводила час з сином, тому що чоловік був на роботі. Добош наголосив, що це все може підтвердити чоловік.

Крім того, колишній чоловік Юлії Кузьменко – Дмитро Кузьменко розповів, що був одружений на Юлії з 2004 по 2017 рік. За його словами, протягом цього часу не було жодного моменту, коли він не знав би, де вона знаходиться.

Він підтвердив, що напередодні вбивства Шеремета вони зустрічали свого сина, який вперше відпочивав. Також Дмитро додав, що в той час у Юлії були проблеми зі здоров’ям, які не дозволяли їй надовго залишати будинок.

Сьогодні Апеляційний суд Києва почав розгляд скарги на арешт Юлії Кузьменко.