Новий Виборчий кодекс забороняє кандидатам розповсюджувати агітматеріали вартістю понад 1,02 гривень. Ця помилка в кодексі може зірвати проведення агіткампанії.

Про це голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив під час пресконференції у п’ятницю.

За словами Кошеля, вже 15 вересня, з’являться перші кандидати на місцевих виборах, які не зможуть вести повноцінну агітаційну кампанію. Причина цьому — груба помилка, яка була закладена в Виборчий кодекс.

“Зокрема ч.6 ст.57 (це обмеження щодо ведення передвиборної агітації), яка передбачає, що вартість агітаційних матеріалів не повинна перевищувати 6% від неоподатковуваного мінімуму. Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн“, — заявив голова КВУ.

Через допущену депутатами помилку, кандидати опинилися в ситуації, коли вони не можуть витрачати на агітаційні матеріали більш ніж 1,02 грн.

В статті надано широкий перелік того, що є агітаційними матеріалами. Це і плакати, і сірники, і шарфи, й навіть флешки.

Комітет виборців України закликає Верховну Раду вже на наступному пленарному тижні виправити технічну помилку в кодексі. КВУ радить встановити вартість агітматеріалів на рівні 15-20 грн, та застерігає від встановлення ліміту на рівні 65 грн, який, судячи з усього, прагнули спершу встановити нардепи.

Як мають проходити місцеві вибори у 2020 році?

23 липня, набули чинності зміни в закон щодо вдосконалення виборчого законодавства. Напередодні документ підписав президент Володимир Зеленський.

В зв’язку з вступом в силу нового Виборчого кодексу, у 2020 році правила виборчої кампанії змінилися.

Партійна (пропорційна) система виборів починається в містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцями.

Посилюється відповідальність за злочини і адміністративні правопорушення в сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів.

Законом забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Забороняється надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії. Далі розміщуються інші кандидати в черговості, визначеної організацією партії.

Першим в територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під номером 1.

Змінюється і форма бюлетеня.

Календарний план виборів

З 5 вересня офіційно стартувала виборча кампанія у місцеві органи влади України.

Висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати відбуватиметься 15-24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації стартує з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня.

Голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00.

Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.