Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) Групи Світового банку почало надавати гарантії для страхування воєнних ризиків в Україні із Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Джерело: пресслужба Мінекономіки

Як повідомляється, угоду про збільшення гарантії з 17,1 до 40,85 млн євро між MIGA і німецьким банківським холдингом ProCredit було підписано в присутності першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко в Лондоні під час проведення Конференції з питань відновлення України-2023 (URC-2023).

Збільшення гарантії від MIGA поширюється на інвестиції ProCredit в капітал її української дочірньої компанії АТ “ПроКредит Банк” для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Відповідна програма буде діяти до грудня 2025 року.

“Це перший проект, який буде реалізовуватись із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Впевнена, що програма страхування воєнних ризиків для інвестицій в українську економіку від MIGA запалить зелене світло для тих бізнесменів, які чекають можливості розпочати роботу над відновленням нашої країни. Адже саме приватні інвестори стануть основою повоєнного відновлення України”, – наголосила Свириденко.

Своєю чергою, виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано пояснив, що малий і середній бізнес отримає доступ до гостро необхідних обігових коштів. Аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експортувати зерно на світові ринки. Крім того, українці зможуть розраховувати на необхідні банківські послуги.

Зазначається, що збільшення гарантії MIGA на 23,75 млн євро дозволить “ПроКредит Україна” оптимізувати свій існуючий капітал, продовжувати пропонувати необхідні банківські послуги та потенційно генерувати нові позики своїм клієнтам.

“Збільшення гарантії MIGA підтримає нашу діяльність в Україні, і ми бачимо гарні перспективи для продовження роботи з нашими клієнтами як зараз, так і під час відновлення країни”, — відзначив голова правління ProCredit General Partner AG Губерт Шпехтенхаузер.

ДОВІДКОВО. ProCredit Holding AG & Co. KGaA, розташована у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, є материнською компанією орієнтованої на розвиток групи ProCredit, яка складається з комерційних банків для малих і середніх підприємств. В Україні компанія володіє фінустановою “ПроКредит Банк”.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій MIGA було створено в 1988 році. Воно є членом Групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається. Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення. Одна із основних місій агентства пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам. З моменту свого створення MIGA видало понад 70 мільярдів доларів гарантій у 123 країнах, що розвиваються. Кошти пішли на підтримку понад 1000 проектів.