Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже цього року Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає українську енергетику на 600 млн євро.

Джерело: Денис Шмигаль у Telegram

Прем’єр-міністр повідомив, що в середу, 21 червня, було підписано низку меморандумів між Банком та “Укргідроенерго”, “Укренерго” і “Нафтогазом”.

“Посилюємо газовий сектор України. Меморандум ЄБРР із “Нафтогазом” передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності”, – пояснив Шмигаль.

Також він повідомив про новий етап співпраці з ЄБРР в галузі гідроенергетики.

“Банк надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС”, – наголосив Шмигаль.

Водночас очільник уряду зауважив, що ЄБРР підтримає “Укренерго”. “Мета – дати компанії ресурси для покриття критичних витрат. Зокрема, із забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії. Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновлення, щоб максимально убезпечити електроенергетичну інфраструктуру”, – підкреслив він.