Джерело: Денис Шмигаль у Telegram
Прем’єр-міністр повідомив, що в середу, 21 червня, було підписано низку меморандумів між Банком та “Укргідроенерго”, “Укренерго” і “Нафтогазом”.
“Посилюємо газовий сектор України. Меморандум ЄБРР із “Нафтогазом” передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності”, – пояснив Шмигаль.
Також він повідомив про новий етап співпраці з ЄБРР в галузі гідроенергетики.
“Банк надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС”, – наголосив Шмигаль.
Водночас очільник уряду зауважив, що ЄБРР підтримає “Укренерго”. “Мета – дати компанії ресурси для покриття критичних витрат. Зокрема, із забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії. Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновлення, щоб максимально убезпечити електроенергетичну інфраструктуру”, – підкреслив він.
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, “Укрзалізниця” та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розпочинають реалізацію “Проєкту надзвичайної підтримки української залізниці”.
- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, та АТ “Укрзалізниця” підписали грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро для підтримки життєдіяльності компанії під час повномасштабної війни Росії проти України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.