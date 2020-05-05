Airbnb скорочує 25% співробітників через пандемію

Про це повідомив генеральний директор Airbnb Брайан Ческі.

У зв’язку з глобальним карантином та пандемією COVID-19 люди практично перестали подорожувати. Отже, попит на оренду житла значно впав.

Airbnb підрахували, що в поточному році втратять близько половини минулорічної виручки.

“Бізнес Airbnb сильно постраждав. Ми різко скоротили витрати, це торкнулося майже кожен куточок Airbnb”, — зазначив Ческі.

Очікуване значне падіння прибутку і неможливість точно знати наперед, коли подорожі почнуться знову, змусили компанію почати скорочення співробітників. Буде звільнено близько 25% штату.

“З 7500 наших співробітників, близько 1900 товаришам по команді доведеться покинути Airbnb (це близько 25% нашої компанії). Тому що ми не можемо собі дозволити займатися всім тим, до чого звикли”, — додав гендиректор компанії.

Довідка. Сервіс Airbnb (спочатку AirBed & Breakfast — “надувний матрац і сніданок”) був заснований в серпні 2008 року в Сан-Франциско. З його допомогою користувачі можуть здавати мандрівникам своє житло, останні — шукати та бронювати його. При цьому Airbnb отримує 3% вартості оренди від господарів апартаментів і 6-12% від орендаря. Після виїзду господар і гість залишають один одному відгуки і оцінки за певним набором критеріїв, що згодом формує рейтинг обох.

Наразі сервіс працює майже в 200 країнах (зокрема, в Україні) і 65 тисячах міст.