У Сполучених Штатах Америки акції переживають найгірше падіння після 2011-го року.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання New York Times.

“Продажі акцій досягають крайнощів, оскільки інвестори стикаються з новою кризою. Нафтові ринки звалилися, і в понеділок акції різко впали, так як раптове зіткнення найбільших світових виробників нафти дало вже враженим інвесторам ще одну причину для занепокоєння про світову економіку”, – йдеться в статті.

Уточнюється, що вже через п’ять хвилин після початку торгового дня падіння індексу S&P в США досягло семи відсотків, що автоматично зупинило торгівлю на 15 хвилин. Після цього торг відновився і впав ще на 6 відсотків.

“Фінансові ринки коливалися протягом декількох тижнів, оскільки інвестори щосили намагалися кількісно оцінити економічний вплив поширення коронавірусу: акції впали, ціни на нафту впали, а прибутковість по державних облігаціях відбила у інвесторів відчуття, що ситуація ще гірше”, – сказано в матеріалі .

Відзначається, що хоча низькі ціни на нафту можуть бути вигідними, але вони також можуть і підірвати економіку, якщо та сильно залежить від нафтових доларів.

“Оскільки акції впали, інвестори, які шукають безпечну гавань, підняли прибутковість державних облігацій до історичного мінімуму. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, які знаходяться під пильним наглядом, яка падає в міру зростання ціни облігацій, впала нижче 0,5 відсотка, приблизно на половину від рівня всього лише тиждень тому”, – йдеться в статті.