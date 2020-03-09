Про це повідомляється в матеріалі американського видання New York Times.
“Продажі акцій досягають крайнощів, оскільки інвестори стикаються з новою кризою. Нафтові ринки звалилися, і в понеділок акції різко впали, так як раптове зіткнення найбільших світових виробників нафти дало вже враженим інвесторам ще одну причину для занепокоєння про світову економіку”, – йдеться в статті.
Уточнюється, що вже через п’ять хвилин після початку торгового дня падіння індексу S&P в США досягло семи відсотків, що автоматично зупинило торгівлю на 15 хвилин. Після цього торг відновився і впав ще на 6 відсотків.
“Фінансові ринки коливалися протягом декількох тижнів, оскільки інвестори щосили намагалися кількісно оцінити економічний вплив поширення коронавірусу: акції впали, ціни на нафту впали, а прибутковість по державних облігаціях відбила у інвесторів відчуття, що ситуація ще гірше”, – сказано в матеріалі .
Відзначається, що хоча низькі ціни на нафту можуть бути вигідними, але вони також можуть і підірвати економіку, якщо та сильно залежить від нафтових доларів.
“Оскільки акції впали, інвестори, які шукають безпечну гавань, підняли прибутковість державних облігацій до історичного мінімуму. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США, які знаходяться під пильним наглядом, яка падає в міру зростання ціни облігацій, впала нижче 0,5 відсотка, приблизно на половину від рівня всього лише тиждень тому”, – йдеться в статті.
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31 % – це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- 9 березня на Лондонській фондовій біржі обвалилися акції російських компаній, а все через обвал нафтових цін.
- Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки.