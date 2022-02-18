Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook з посиланням на сервіс FlightRadar.
Нагадаємо, що напередодні у Маріуполі Ахметов заявив, що наразі перебуває в Україні, аби “розділити з українцями хвилювання та тривогу” на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.
Речниця бізнесмена у коментарі “Радіо Свобода” зазначила, що Ахметов полетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей.
Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). Але за перших ознак реальної загрози, він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями, – зауважила Анна Терехова.
Варто зазначити, що раніше “Українська правда” повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. У 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед них – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.
- Відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов збільшив власні статки на $4,14 млрд за 2021 рік. Станом на початок січня 2022 року він посідає 190 місце у рейтингу 500 найбагатших людей планети.
- Нагадаємо, у березні 2021 року журнал “Forbes Україна” оновив список найбагатших людей України. Першість все ще тримає Рінат Ахметов, а дехто помножив свої статки більш як удвоє.