Умови в'їзду в Албанію для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Наразі в’їзд до Албанії дозволений для громадян України. Карантинні заходи при в’їзді не передбачені.

Раніше стало відомо, що комерційні рейси до Албанії поновилися 15 червня. У країну можна дістатися рейсами з Німеччини, Італії, Великої Британії, Сербії, Австрії, Греції та Туреччини. Також є прямі авіарейси з України.

Очікується, що пасажири авіарейсів будуть проходити через “дезінфекційний тунель”, також буде проводитися температурний скринінг, будь-яка людина з температурою тіла вище 37,5 °С матиме пройти обстеження лікарем.

Станом на 3 липня в Албанії 2,7 тисячі підтверджених випадків COVID-19. 72 людини загинули.