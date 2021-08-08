Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на лист компанії, розісланий її працівникам.
Цю відстрочку пояснили сплеском захворюваності на коронавірус через дельта-штам.
Спочатку планувалося, що співробітники Amazon повернуться з режиму віддаленої роботи у вересні. У листі компанії уточнюється, що знову працювати з офісу можна буде не раніше 3 січня. Це рішення стосується працівників рітейлера в США і в інших країнах.
В США вакцинуватися вимагають від працівників продуктової мережі Walmart, працівників Tyson Foods, співробітників технологічних гігантів Facebook, Disney та Microsoft.
В травні авіакомпанія Delta Air Lines рекомендувала своїм працівникам зробити щеплення проти коронавірусу.
- Компанія Netflix раніше зобов’язала акторів, які задіяні в зйомках студії в США, і деяких співробітників пройти вакцинацію проти коронавірусу.