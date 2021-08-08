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Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня

Онлайн-рітейлер Amazon вирішив повернути співробітників в офіс не раніше січня 2022 року.

Неділя, 8 серпня 2021, 23:58

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на лист компанії, розісланий її працівникам.

Цю відстрочку пояснили сплеском захворюваності на коронавірус через дельта-штам.

Спочатку планувалося, що співробітники Amazon повернуться з режиму віддаленої роботи у вересні. У листі компанії уточнюється, що знову працювати з офісу можна буде не раніше 3 січня. Це рішення стосується працівників рітейлера в США і в інших країнах.

В США вакцинуватися вимагають від працівників продуктової мережі Walmart, працівників Tyson Foods, співробітників технологічних гігантів Facebook, Disney та Microsoft.

В травні авіакомпанія Delta Air Lines рекомендувала своїм працівникам зробити щеплення проти коронавірусу.

  • Компанія Netflix раніше зобов’язала акторів, які задіяні в зйомках студії в США, і деяких співробітників пройти вакцинацію проти коронавірусу.
Теги: вакцинація, Коронавірус, Amazon

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