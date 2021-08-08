Amazon відкладає повернення співробітників в офіс до січня

Онлайн-рітейлер Amazon вирішив повернути співробітників в офіс не раніше січня 2022 року.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на лист компанії, розісланий її працівникам.

Цю відстрочку пояснили сплеском захворюваності на коронавірус через дельта-штам.

Спочатку планувалося, що співробітники Amazon повернуться з режиму віддаленої роботи у вересні. У листі компанії уточнюється, що знову працювати з офісу можна буде не раніше 3 січня. Це рішення стосується працівників рітейлера в США і в інших країнах.