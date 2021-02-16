Венчурний капіталіст Фред Ешельман, який виділив 2,5 мільйона доларів на розслідування "шахрайства" на виборах президента США, тепер вимагає повернути гроші назад.

Про це повідомляє The Washington Post.

Американський венчурний капіталіст Фред Ешельман судиться з групою “True the Vote” з Техасу, яка присягнулася викрити фальсифікації на виборах президента. Ешелман пожертвував їм два мільйони доларів (а потім ще 500 тисяч). Спираючись на фінансову підтримку Ешелмана, організація подала серію судових позовів і прагнула отримати свідоцтва про фальсифікації по всій країні.

Але ця кампанія не мала успіху – так само, як і зусилля Дональа Трампа у спробі не допустити перемоги Джо Байдена.

Позови з виборчого права врешті були припинені, і Ешельман зажадав повернути свої гроші назад – хоча б два мільйони.

Після того, як організація запропонувала повернути всього один мільйон, чоловік подав два позови до суду (один із них було відкликано).

За словами Ешелмана, “True the Vote” не витратила його пожертвування за призначенням, як стверджувала раніше.

Організація відхилила цю вимогу в судових документах, стверджуючи, що ці гроші були використані належним чином. Юрист групи Джеймс Бопп також повідомив газеті The Post, що Ешелман не висував жодних умов щодо цих коштів.

Хоч Ешелман на даний момент не повернув свої гроші, він як і раніше вважає, що на виборах президента США була “некоректна поведінка”.

Група “True the Vote” діяла в точності як юристи Трампа і прагла скасувати перемогу Байдена шляхом безлічі судових позовів, але все вони врішті були відхилені.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово і необґрунтовано заявляв про нібито “фальсифікацію” результатів виборів. Його команда подавала позови з вимогою перегляду результатів.