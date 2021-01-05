Про це повідомляє телеканал NBC News.

Конгресмени направили відповідного листа на ім’я голови ФБР Крістофера Рея.

Приводом для звернення стала оприлюднена в ЗМІ телефонна розмова Дональда Трампа з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером, під час якої американський лідер вимагав перерахунку голосів на президентських виборах на свою користь, погрожуючи кримінальними наслідками.

“Я просто хочу знайти 11 780 голосів, тому що ми виграли штат”, – заявив Трамп під час розмови.

Телефонний дзвінок тривав близько години. Протягом цього часу Трамп неодноразово схиляв держсекретаря Джорджії до перегляду результатів голосування в штаті, а також озвучував сумнівні і непідтверджені теорії змови з приводу виборів. Трамп навіть припустив, що якщо Раффенспергер, республіканець, не діятиме відповідно до його бажань, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Конгресмени Тед Лью і Кетлін Райс у своєму листі зазначили, що, на їхню думку, Трамп “брав участь у підбурюванні або змові з метою скоєння низки злочинів, пов’язаних із виборами”. “Ми просимо негайно розпочати кримінальне розслідування відносно президента”, – наголошується в листі, який також опубліковано на офіційному сайті Теда Лью.

У листі сказано, що Трамп порушив законодавство, яке стосується фальсифікації виборів і підбурювання до фальсифікації виборів.

“Як колишні прокурори, Кетлін Райс і я вважаємо, що Дональд Трамп здійснив кілька злочинів під час телефонної розмови, в якій погрожував держсекретареві Джорджії Раффенспергеру, щоб той “знайшов 11 780” голосів або “перерахував”. Ми звернулися до ФБР”, – написав Лью в своєму Twitter.

Як повідомляє видання The Hill, в ФБР підтвердили, що отримали запит від законодавців, але не стали коментувати ситуацію.