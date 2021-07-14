Про це повідомляє видання Reuters.
17 колумбійців та 2 американців заарештували минулого тижня. Їх звинуватили у причетності до вбивства Моїза, якого застрілили в резиденції.
Наразі в американських слідчих немає вірогідних доказів того, що колумбійські підозрювані були пов’язані з федеральними органами США. Однак, такі докази можуть з’явитися.
При цьому відомо, що один з двох затриманих американців, яких звинувачують у причетності до вбивства, в минулому був інформатором Адміністрації з контролю за дотриманням законів про наркотики. Йдеться, вірогідно, про 55-річного Жозефа Венсана, який живе у Флориді.
- Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували до лікарні Маямі.
- Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.