Американські слідчі вивчають інформацію про колумбійських найманців, яких звинувачують у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Слідчі перевіряють, чи був хтось із них причетний до американських держструктур чи роботи з ними.

Про це повідомляє видання Reuters.

17 колумбійців та 2 американців заарештували минулого тижня. Їх звинуватили у причетності до вбивства Моїза, якого застрілили в резиденції.

Наразі в американських слідчих немає вірогідних доказів того, що колумбійські підозрювані були пов’язані з федеральними органами США. Однак, такі докази можуть з’явитися.

При цьому відомо, що один з двох затриманих американців, яких звинувачують у причетності до вбивства, в минулому був інформатором Адміністрації з контролю за дотриманням законів про наркотики. Йдеться, вірогідно, про 55-річного Жозефа Венсана, який живе у Флориді.