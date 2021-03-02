Уряд США отримає 110 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від компанії NovaVax до травня.

Про це заявив генеральний директор компанії NovaVax Стенлі Ерк у програмі CNBC “Closing Bell”.

У липні компанія NovaVax отримала від уряду США 1,6 мільярда доларів на випробування і виробництво потенційної вакцини проти коронавірусу. Тоді планувалося, що до січня 2021 року NovaVax виготовить й доставить споживачам 100 мільйонів доз цієї вакцини. Виділена сума була найбільшою від Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США в рамках ініціативи Білого дому.

Наразі планується поставити 110 мільйонів доз вакцини з травня по липень.

“У США існує велика потреба у вакцині”, – сказав Ерк, пояснивши, що компанія робить акцент на ефективності препарату.

Поки що триває третій етап випробувань вакцини. Наприкінці січня компанія заявляла про її ефективність на рівні 89,3%.